نجاح المحاولة غير مضمون... السلطات الفرنسية تريد نقل حوت البيلوغا العالق في نهر السين إلى البحر

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تم رصد حوت البيلوغا لأول مرة الثلاثاء، ثم مرة أخرى الجمعة في كورسيل سور سين 5 أغسطس 2022.

لا تزال المحاولات متواصلة لإنقاذ حوت البيلوغا الضخم العالق في نهر السين منذ أيام حيث أعلنت السلطات الفرنسية مساء الإثنين أنها تعتزم نقل الحوت إلى البحر. وأوضحت المسؤولة المحلية إيزابيل دورليا بوزيه أن نجاح العملية غير مضمون نظرا إلى صعوبة نقل حيوان بهذا الحجم (نحو 800 كيلوغرام) إضافة إلى كونه مريضا. زد إلى ذلك بُعد المسافة عن بحر المانش الذي يشكل عامل صعوبة آخر، إذ إن النقطة الواقعة على بعد 70 كيلومترا شمال غرب باريس والتي دخل منها الحوت الجمعة، تبعد نحو 130 كيلومترا من مصب البحر.

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من دون تحديد توقيت هذه العملية الدقيقة ومكانها وكيفية تنفيذها... أعلنت السلطات الفرنسية مساء الإثنين اعتزامها انتشال حوت البيلوغا العالق في نهر السين ونقله إلى البحر، في محاولة جديدة لإنقاذه.

وأقرت المسؤولة المحلية إيزابيل دورليا بوزيه بصعوبة العملية وعدم ضمان نجاحها نظرا لصعوبة نقل حيوان بهذا الحجم يزن نحو 800 كيلوغرام، إضافة إلى كونه مريضا.

من جهة أخرى، يشكّل بُعد المسافة عن بحر المانش عامل صعوبة آخر، إذ إن النقطة الواقعة على بعد 70 كيلومترا شمال غرب باريس والتي دخل منها الحوت الجمعة، تبعد نحو 130 كيلومترا من مصب البحر.

وأوضحت سلطات إقليم أور (غرب باريس) لوكالة الأنباء الفرنسية أن نقل الحوت الأبيض يمكن أن يكون بواسطة مركب أو برا أو بواسطة مروحية.

استبعاد خيار الموت الرحيم في الوقت الحالي

وأفادت جمعية "سي شيبرد" أن حوت البيلوغا الذي رصد الثلاثاء الماضي في نهر السين في شمال فرنسا، كان في حالة مستقرة صباح الإثنين، حيث قالت لمياء الصملالي رئيسة الجمعية لوكالة الأنباء الفرنسية "لم نلاحظ أي تدهور في حالته. ما زال يقظا لكنه لا يأكل". و"يجب نقله في غضون 24 إلى 48 ساعة، لأن هذه الظروف ليست جيدة بالنسبة له".

وأضافت أن للمتخصصين "أملا ضئيلا" في إنقاذ الحوت الذي يبدو أنه يعاني أيضا من نقص في الوزن. مضيفة "نشك في قدرته على العودة إلى البحر. حتى لو قدناه بقارب، سيكون ذلك في غاية الخطورة، إن لم يكن مستحيلا".

كما قالت "أستبعد خيار القتل الرحيم في الوقت الحالي لأنه في هذه المرحلة سيكون سابقا لأوانه".

وفي الأيام الأخيرة، بذلت العديد من المحاولات لإطعام هذا الحيوان "الضعيف جدا" وفق الإدارة المحلية للمنطقة، لكن دون جدوى، ما يقلل من فرص بقائه على قيد الحياة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تركه في المياه الراكدة الدافئة المختلفة عن بيئته المائية المعتادة، يضر بصحته.

وكان حوت أوركا قد علق في أيار/مايو الفائت في نهر السين، ولم تنجح محاولات إنقاذه فنفق في نهاية المطاف بسبب الجوع.

وأشار مرصد "بيلاجيس" المتخصص في الثدييات البحرية إلى أن هذا الحوت هو الثاني من نوع بيلوغا الذي يتبين وجوده في فرنسا إذ سبق أن انتشل صياد واحدا عند مصب نهر لوار (وسط فرنسا) عام 1948.

فرانس24/أ ف ب

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