فرنسا: الشرطة تطلق النار على شخص هددها بسكين في مطار رواسي شارل ديغول

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أطلقت الشرطة الفرنسية صباح الأربعاء النار على شخص شهر سكينا في مطار رواسي شارل ديغول. ووقع الحادث في محطة الركاب 2F قرابة الساعة 08,20 (الساعة 06,20 ت غ) عندما "كان مشرد يزعج عناصر الأمن فاستدعيت تعزيزات من شرطة الحدود لإخراجه". وابتعد الرجل وهو يكيل الشتائم ومن ثم استدار وشهر سكينا. ففتح شرطي النار باتجاهه على ما ذكرت مصادر الشرطة.

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نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر ملاحي وآخر في الشرطة أن الأخيرة قتلت رجلا شهر سكينا في مطار رواسي شارل ديغول في باريس صباح الأربعاء.

وقالت قيادة شرطة باريس في تغريدة "حيّد عناصر الشرطة هذا الصباح شخصا بحوزته سلاح أبيض في مطار رواسي شارل ديغول".

وقع الحادث في محطة الركاب 2F قرابة الساعة 08,20 (الساعة 06,20 ت غ) عندما "كان مشرد يزعج عناصر الأمن فاستدعيت تعزيزات من شرطة الحدود لإخراجه".

وابتعد الرجل وهو يكيل الشتائم ومن ثم استدار وشهر سكينا. ففتح شرطي النار باتجاهه على ما ذكرت مصادر الشرطة.

وذكر مصدر بالشرطة أن الرجل كان مشردا وهدد أفراد أمن المطار والشرطة.

وروى مصور يعمل لوكالة الأنباء الفرنسية، وشاهد ما حصل، أن "رجلا طويل القامة شهر شيئا يشبه السكين باتجاه الشرطة. وقد وجه إليه تحذيرا، لكنه تقدم فأطلق الشرطي النار. أطلقت رصاصة واحدة".

ووضع الضحية على حمالة ونقل إلى منطقة غير متاحة للمسافرين على ما أوضح المصور.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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