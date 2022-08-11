فرنسا: اندلاع حريق "هائل" بالقرب من بوردو وفرق الإطفاء تكافح لإخماده

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حريق في غابات بالقرب من بوردو
حريق في غابات بالقرب من بوردو © صورة من شاشة فرانس24
نص: فرانس24 تابِع
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اندلع حريق "هائل" في غابات بمنطقة لانديراس بالقرب من بوردو الفرنسية. وتكافح فرق الإطفاء لإخماده، ووصفه مسؤول في هيئة الإطفاء الفرنسية الخميس بـ"غول" و"وحش". وكانت حرائق اندلعت في منطقة جيروند بالقرب من نفس المدينة ما أدى إلى إجلاء آلاف السكان وتدمير عدد من المنازل. 

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"إنه غول، إنه وحش"، هكذا وصف جريجوري أليون المسؤول في هيئة الإطفاء الفرنسية الخميس الحريق المشتعل في غابات بمنطقة لانديراس بالقرب من بوردو. وتكافح فرق الإطفاء من أجل إخماده.

وقال أليون لراديو "آر تي إل": "سأعتبر حريق لانديراس حريقا هائلا". وأضاف "إنه غول، إنه وحش".

واندلعت حرائق غابات في منطقة جيروند بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا هذا الأسبوع، ودمرت منازل وأجبرت 10 آلاف من السكان على إخلاء بيوتهم.

فرانس24/ رويترز

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