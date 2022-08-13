فرنسا تصادق على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي

صادق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي في خطوة تكميلية للبرلمان الفرنسي سابقا. وتحتاج الدولتان إلى مصادقة ثلاثين دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي لتتمكنا من الاستفادة من الحماية لا سيما في خضم الحرب على أوكرانيا.

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وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت مصادقة فرنسا على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي والتي اعتمدها البرلمان الفرنسي في الثاني من آب/أغسطس.

وأوضح قصر الإليزيه السبت "سيسمح هذا الخيار السيادي لفنلندا والسويد، وهما حليفان أوروبيان، بتعزيز الأمن في مواجهة التهديد الحالي من جيرانهما المباشرين وسيقدّم مساهمة مهمّة، نظرًا لقدرات هذين الشريكيْن، في الموقف المشترك وفي أمننا الأوروبي".

وتخلت السويد وفنلندا عن حيادهما التقليدي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأفادت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال اعتماد البرلمان الفرنسي المصادقة إن "عشرين حليفًا قد صادقوا على البروتوكولات".

والدولتان بحاجة إلى مصادقة ثلاثين دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي لتتمكّنا من الاستفادة من الحماية بموجب المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي في حال تعرّضهما لأي هجوم.

وتهدد تركيا بـ"تجميد" العملية، متهمة الدولتين الاسكندنافيتين بالتعاطف مع حزب العمال الكردستاني وحلفائه الذين تعتبرهم أنقرة "منظمات إرهابية".

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