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فرنسا تضع عدة مقاطعات في حالة تأهب قصوى بسبب العواصف والرياح العاتية

01:11 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

وضعت فرنسا تسع مقاطعات جنوب البلاد في حالة تأهب قصوى بسبب العواصف والرياح العاتية. ففي غضون لحظات انهمرت حبات البرد التي وصل حجمها إلى عدة سنتيمترات على عدة مناطق. في لوغارد غمرت السيول الشوارع كما كان الحال في باريس قبل يوم واحد. وبعد شهر من الجفاف اجتاحت العواصف عدة مدن في الشمال الغربي والجنوب من بينها منطقة لوفار التي شهدت هبوب رياح عاتية تخطت سرعتها 110 كلم/سا. نفس المشهد تكرر في تولون التي اختارها العديد من الفرنسيين لقضاء العطلة الصيفية، لكن العاصفة نغصت متعة الإجازة. كما بات من الصعب الوصول إلى ميناء منطقة بوش-دو-رون القديم بعد أن اجتاحت الفيضانات عدة مرافق في المدينة.