صدمة وخسائر بشرية ومادية بعد عاصفة عنيفة ضربت جزيرة كورسيكا الفرنسية

كوارث طبيعية

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان يتفقد الأضرار التي لحقت بجزيرة كورسيكا بعد عاصفة عنيفة، 19 آب/أغسطس 2022.

اجتاحت عاصفة عنيفة بلغت سرعة رياحها 224 كيلومترا في الساعة مصحوبة بأمطار وبرد جزيرة كورسيكا الفرنسية الخميس، ما أدى لسقوط قتلى واقتلاع الأشجار وخسائر مادية كبيرة.

إعلان اقرأ المزيد

ضربت عاصفة عنيفة وغير متوقعة جزيرة كورسيكا الفرنسية الواقعة في البحر المتوسط الخميس، ما أدى إلى مقتل عدة أشخاص بينهم فتاة في سن المراهقة، ويتوقع خبراء الأرصاد مزيدا من سوء الأحوال الجوية.

واجتاح البرد والأمطار الغزيرة والرياح، التي بلغت ذروة سرعتها 224 كيلومترا في الساعة، الجزيرة في وقت مبكر.

وعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا طارئا للحكومة عبر تقنية الفيديو مساء الخميس للتصدي للأزمة.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي توجه إلى الجزيرة إن 350 شخصا اعتُبروا في عداد المفقودين في مرحلة ما بسبب انقلاب قوارب التنزه أو انجرافها لكن تم التأكد الآن من أنهم على قيد الحياة وبخير.

وقال شهود خلال العاصفة التي ضربت أماكن التصييف في الصباح إنها تسببت في تأخير القطارات واقتلعت الأشجار وهو ما لم يروا مثيلا له في الجزيرة من قبل.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك