فرنسا: مجلس الدولة يعطي الضوء الأخضر لترحيل إمام مغربي متهم "بالتحريض على الكراهية والتمييز والعنف"

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عكس المحكمة الإدارية، أعطى مجلس الدولة في فرنسا الضوء الأخضر لترحيل الإمام المغربي حسن إيكوسين، بعد طلب للحكومة بهذا الشأن، التي تتهمه "بالتحريض على الكراهية والتمييز والعنف"، لا سيما ضد الجالية اليهودية والنساء. وفي تعقيبه على هذا القرار، اعتبر وزير الداخلية جيرالد دارمانان على تويتر الحكم بأنه "نصر كبير للجمهورية"، فيما ردت محامية إيكوسين أن موكلها لا يزال يفكر في اللجوء للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وكانت المحكمة الإدارية علقت قرار ترحيله في وقت سابق قبل أن تعرض الحكومة القضية على مجلس الدولة.

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أعطى مجلس الدولة بفرنسا، وهو أعلى مؤسسة قضائية، الثلاثاء الضوء الأخضر لترحيل إمام مغربي مولود في فرنسا، اتهمته الحكومة بالتحريض على الكراهية.

وألغى هذا القرار حكما سابقا أصدرته محكمة في باريس بتعليق أمر إبعاد الواعظ حسن إيكوسين في يوليو/ تموز، بعد اتهامه "بالتحريض على الكراهية والتمييز والعنف"، لا سيما ضد الجالية اليهودية والنساء.

وخلافا للحكم الأول، وجد مجلس الدولة، الذي يعمل كمحكمة عليا للعدالة الإدارية، أن ترحيله إلى المغرب لن يكون تدخلا غير متناسب مع حقه في أن تكون له حياته الخاصة والأسرية.

وولد إيكوسين (58 عاما) في فرنسا حيث تعيش أسرته أيضا، لكنه لا يحمل الجنسية الفرنسية.

ووصف وزير الداخلية جيرالد دارمانان على تويتر الحكم بأنه "نصر كبير للجمهورية.. سيتم ترحيله".

وردت محامية إيكوسين على تويتر بأن المعركة القانونية لم تنته بعد، وأن موكلها لا يزال يفكر في اللجوء للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

فرانس24/ رويترز

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