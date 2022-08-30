غازبروم الروسية تعلق كليا شحناتها من الغاز لإنجي الفرنسية اعتبارا من الخميس

قالت مجموعة غازبروم الروسية أنها ستعلق شحنات الغاز التي تصدرها لمجموعة إنجي الفرنسية، وذلك اعتبارا من الخميس الأول من سبتمبر، وذلك لعدم تسديد "إنجي" مستحقات شحنات الغاز التي تسلمتها في تموز/يوليو، إلى أن تتلقى كامل مستحقاتها. في حين رفضت مجموعة إنجي التعليق عن قرار غازبروم.

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أعلنت مجموعة غازبروم الروسية الثلاثاء، أنها ستعلق بالكامل شحناتها من الغاز لمجموعة إنجي الفرنسية اعتبارا من الخميس، لأن هذه الأخيرة لم تسدد كامل ثمن شحنات الغاز التي تسلمتها في تموز/يوليو الماضي.

وقالت المجموعة الروسية في بيان نشرته مساء الثلاثاء على حسابها على تلغرام، إن "غازبروم إكسبورت أبلغت إنجي بتعليق كامل شحناتها من الغاز اعتبارا من أول أيلول/سبتمبر 2022، إلى أن تتلقى كامل المبالغ المالية المستحقة مقابل الشحنات".

وبموجب مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهاية آذار/مارس، أوضحت غازبروم أنه "يمنع تسليم كميات إضافية من الغاز الطبيعي لمتشرٍ أجنبي إذا لم يسدد هذا الشاري الثمن كاملا ضمن المهلة المحددة في العقد". وأكدت غازبروم أنها لم تتلق حتى مساء الثلاثاء كامل المبالغ المستحقة لشحنات تموز/يوليو.

واتصلت وكالة الأنباء الفرنسية بمجموعة إنجي مساء الثلاثاء، فرفضت التعليق على ما أعلنته غازبروم.

وصباح الثلاثاء، أعلنت إنجي أنها أبلغت من طرف غازبروم بتقليص إضافي وفوري لشحناتها من الغاز "بسبب خلاف بين الأطراف حول تنفيذ العقود".

وذكّرت المجموعة بأنها سبق أن اتخذت إجراءات للتمكن من تزويد زبائنها حتى في حال توقف شحنات غازبروم.

وتراجعت شحنات الغاز الروسي للمجموعة الفرنسية في شكل ملحوظ منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا.

وردا على العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو إثر غزوها أوكرانيا، عمدت روسيا مرارا إلى تقليص شحناتها من الغاز لأوروبا.

فرانس 24 / أ ف ب

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