باريس تقرر "إعادة العمل بالنسق الطبيعي" في إصدار التأشيرات للمواطنين التونسيين

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مواطن تونسي يغادر مكاتب TLScontact، وهي شركة تعمل مع حكومات من جميع أنحاء العالم لتقديم التأشيرات والخدمات القنصلية، بعد التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سفر إلى فرنسا في العاصمة تونس، في 29 سبتمبر 2021.

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الأربعاء أن باريس قررت إعادة إصدار التأشيرات إلى النسق الطبيعي، وذلك بعد نحو سنة من تشديد ضغوطها تجاه كل من الجزائر وتونس والمغرب بإعلانها تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطنيها ردا على "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها يوجدون في فرنسا بشكل غير قانوني.

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قررت باريس إعادة العمل بالنظام الطبيعي في إصدار التأشيرات للمواطنين التونسيين، وفق ما أورده بلاغ مشترك بين وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيره التونسي توفيق شرف الدين صدر الأربعاء.

وبعد نحو عام من تقليص فرنسا بقوة أعداد التأشيرات التي تمنحها للتونسيين، اتفق الطرفان خلال مكالمة هاتفية بينهما على عودة إصدار التأشيرات إلى المستوى الطبيعي "بأثر فوري".

وفي الخريف الماضي قررت باريس تقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لرعايا ثلاث من دول المغرب العربي هي تونس والجزائر والمغرب، في إجراء هدفت من ورائه إلى الضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يطردون من فرنسا.

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أن تونس كانت الأولى من بين الدول الثلاث التي أزالت شرط إجراء فحوصات صحية للدخول إلى أراضيها.

كما أكدت الوزارة أن تونس "أحرزت تقدما كبيرا" في مجال التعاون مع باريس في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وسبق لفرنسا أن أعلنت أنها ستعيد النظر في آلية تقليص عدد التأشيرات التي تصدرها لمواطني هذه الدول تبعا "للجهود" التي تبذلها كل من هذه الدول.

وفي بيانهما المشترك، اتفق الوزيران على إجراء إعادة تقييم مشترك للتعاون حول "كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بحلول نهاية العام".

فرانس24/ أ ف ب

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