مباشر: ماكرون يستعرض أمام سفراء بلاده الخطوط العريضة للدبلوماسية الفرنسية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام سفراء بلاده. 1 سبتمبر/أيلول 2022 © صورة ملتقطة من فيديو فرانس24

بعد تأجيله العامين الماضيين بسبب جائحة كوفيد-19، يعقد الرئيس إيمانويل ماكرون الخميس الاجتماع السنوي الدوري مع سفراء بلاده لاستعراض الخطوط العريضة للسياسة الدبلوماسية الفرنسية. ووفق موفدة فرانس24 إلى قصر الإليزيه حيث يعقد الاجتماع، رامتان عوايطية، فإن اللقاء يكتسي أهمية خاصة، نظرا لكونه يأتي في سياق داخلي صعب موسوم بتذمر العاملين في الحقل الدبلوماسي من إصلاحات يدعمها ماكرون، وإعلانهم في وقت سابق إضرابا لهذا السبب. كما يأتي الاجتماع أيضا في سياق خارجي تفرضه الحرب في أوكرانيا وتراجع الدور الفرنسي في مالي وعدد من الدول الأفريقية.