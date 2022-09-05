المحامية سامية مكتوف: "ضحايا اعتداء نيس يطالبون بمعرفة الحقيقة ومحاكمة كل المتورطين في هذه الجريمة"

03:18 سامية مكتوف محامية ضحايا الاعتداء الذي وقع في مدينة نيس الساحلية بفرنسا في 14 يوليو/تموز 2016. © صورة من شاشة فرانس24

قالت سامية مكتوف وهي محامية ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي وقع في 14 يوليو/تموز 2016 بمدينة نيس الساحلية (جنوب شرق فرنسا) إن مطالب الضحايا هي "معرفة الحقيقة ومحاكمة كل ما كانت لديهم يدا من قريب أو بعيد في هذه الجريمة" التي خلفت وفاة 89 شخصا بينهم 15 طفلا وفتى وأكثر من 450 جريحا. ويمثل ثمانية متهمين في القضية، الإثنين، أمام محكمة الجنايات الخاصة بباريس في محاكمة يتوقع أن تستمر لأكثر من ثلاثة أشهر.