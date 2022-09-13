رفعت الأسد يعيد لفرنسا وسام جوقة الشرف بعد تثبيت حكم السجن بحقه في قضية "مكاسب غير مشروعة"

رفعت الأسد في 27 مايو 2005 ، خلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس في مكتبه في ماربيا، جنوب إسبانيا.

أعاد رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد إلى فرنسا وسام جوقة الشرف، وذلك بعد أسبوع على تثبيت حكم قضائي بالسجن في حقه بشأن قضية "مكاسب غير مشروعة". حسب ما أعلن الثلاثاء في بيان محاميه.

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بعد أسبوع على تثبيت القضاء الفرنسي حكم السجن نهائيا بحقه في قضية "مكاسب غير مشروعة"، أعاد رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد وسام جوقة الشرف إلى فرنسا.

وتضمن بيان لمحاميه إيلي حاتم "يشعر رفعت الأسد بأن فرنسا خذلته، البلد الذي كان يقدره كثيرا وقدم له العديد من الخدمات مما أكسبه وسام جوقة الشرف، الأسمى في بلادنا. دفعته خيبة الأمل إلى إعادة هذا الوسام إلى فرنسا".

ورفضت محكمة التمييز في باريس، الأسبوع الماضي، الطعن القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد وجعلت عقوبة السجن اربع سنوات الصادرة في حقه نهائية بعدما بنى بطريقة غير مشروعة امبراطورية عقارية تقدر بحوالى تسعين مليون يورو.

ودين نائب الرئيس السوري السابق البالغ 85 عاما بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، والاحتيال الضريبي.

وتضمنت رسالة لرفعت الأسد "في ضوء قرارات المحكمة الأخيرة الصادرة في حقي من قبل قضاة فرنسيين في قضية أملاك مكتسبة بطريقة مشروعة، بعد سلسلة من التحقيقات المدينة ومحاكمات غير منصفة (...) أرى نفسي ملزما بالطعن في الاستنتاجات التي تم التوصل إليها بشكل خاطئ".

وتابع "طالما لن تستعيد هذه الأمة استقلالية قضائها فعليا (...) فلن أرى بعد الآن أي شرف أو معنى للاحتفاظ بأرفع وسام فرنسي. وبالتالي فإني أعيد إليكم وسام جوقة الشرف".

كما حُكم على الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق (1971-2000) حافظ الأسد، في الاستئناف في باريس في أيلول/سبتمبر 2021 بالعقوبة نفسها الصادرة عن محكمة البداية. عاد رفعت الأسد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاما في المنفى.

فرانس24/ أ ف ب

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