فرنسا: وقف إضاءة مبنى البلدية في باريس ومعالم أخرى ليلا بسبب أزمة الطاقة

صرحت عمدة باريس آن هيدالغو أن عدة معالم في العاصمة الفرنسية ستتوقف عن الإضاءة عند العاشرة مساء بداية من 23 سبتمبر/أيلول بسبب أزمة الطاقة التي تأثرت بها فرنسيا كما هو الحال في عدة دول أخرى. وترفض رئيسة البلدية وقفف الإضاءة في الطرقات بداعي الأسباب الأمنية إلا أنها تطالب الدولة باتخاذ إجراءات مماثلة بالنسبة للآثار الوطنية وأصحاب المباني الأثرية الخاصة.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو الثلاثاء أن إضاءة مبنى البلدية وبرج سان جاك والمتاحف البلدية وقاعات البلديات في دوائر العاصمة الفرنسية ستتوقف في الساعة 22,00 (20,00 ت غ) اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر بسبب أزمة الطاقة.

وستطلب رئيسة البلدية التي ترفض وقف إنارة الشوارع لأسباب "أمنية"، من الدولة "أن تفعل الشيء نفسه" للآثار الوطنية، ومن أصحاب المباني الأثرية الخاصة اتخاذ إجراءات "في الاتجاه نفسه".

فرانس24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك