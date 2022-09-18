بعد برج خليفة ومبان شاهقة بالعالم..."العنكبوت" الفرنسي يتسلق ناطحة سحاب بـ48 طابقا في عمر الستين

حقق المتلسق الفرنسي آلان روبير، المعروف باسم "الرجل العنكبوت"، السبت هدفه الذي رسمه منذ مدة بتسلقه مبنى "تور توتال إنرجيز" المؤلف من 48 طابقا بباريس. وقال روبير بعد هذا الإنجاز "وعدت نفسي منذ عدة سنوات أنه عندما أبلغ الستين من عمري سأصعد هذا البرج مرة أخرى"، واعتبره "رسالة مفادها أن كونك في الستين من العمر لا يعد شيئا". وكان روبير قد تسلق برج "توتال إنرجيز" في مناسبات عديدة، كما تسلق سابقا العديد من المعالم بينها برج خليفة في دبي، المبنى الأطول في العالم، وبرج إيفل وغيرهما.

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بتسلقه ناطحة سحاب بـ48 طابقا السبت، يكون المتسلق الفرنسي آلان روبير، الملقب "بالرجل العنكبوت الفرنسي"، قد حقق الهدف الذي حدده لنفسه لدى بلوغه سن الستين.

وبملابس حمراء، رفع روبرت ذراعيه عاليا عندما وصل إلى قمة مبنى تور توتال إنرجيز الذي يبلغ ارتفاعه 187 مترا في حي الأعمال لا ديفونس بالعاصمة الفرنسية.

وقال روبير، الذي كان عيد ميلاده الستين الشهر الماضي، "أريد أن أرسل للناس رسالة مفادها أن كونك في الستين من العمر لا يعد شيئا. لا يزال بإمكانك ممارسة الرياضة والنشاط والقيام بأشياء رائعة". وأضاف لرويترز "وعدت نفسي منذ عدة سنوات أنه عندما أبلغ الستين من عمري سأصعد هذا البرج مرة أخرى، لأن الستين ترمز إلى سن التقاعد في فرنسا وأعتقد أن هذه لمسة لطيفة".

كان روبير، الذي أراد أيضا إيصال رسالة عبر التسلق لزيادة الوعي حول الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، قد تسلق بالفعل برج توتال إنرجيز في مناسبات عديدة.

وبدأ روبير التسلق في عام 1975 حين تدرب على منحدرات بالقرب من مسقط رأسه في فالينس بجنوب فرنسا، وسرعان ما أصبح من كبار المتسلقين.

ومنذ ذلك الحين، تسلق أكثر من 150 مبنى شاهق الارتفاع حول العالم بما في ذلك برج خليفة في دبي، المبنى الأطول في العالم، وبرج إيفل وجسر البوابة الذهبية (جولدن جيت) في سان فرانسيسكو. وغالبا ما كان يتسلق روبير دون تصريح من السلطات المعنية، وقد تم اعتقاله مرارا. ويتسلق روبير بدون حزام، مستخدما يديه فقط وزوجا من أحذية التسلق وكيسا من مسحوق الطباشير لإزالة العرق.

فرانس24/ رويترز

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