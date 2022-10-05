الهيئة الفرنسية لتنظيم الطاقة تعلن اكتمال ملء خزانات احتياطات الغاز

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ملأت فرنسا احتياطاتها من الغاز تحسبا لقدوم فصل الشتاء حسب ما أعلنت الهيئة الفرنسية لتنظيم الطاقة الأربعاء، داعية الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد إلى دعم الجهود الرامية لترشيد استهلاك الطاقة. وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن طمأنت الإثنين مواطنيها أن البلاد "مستعدة" للشتاء رغم نقص إمدادات الغاز في أوروبا.

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قالت هيئة تنظيم الطاقة في فرنسا الأربعاء إن احتياطات الغاز الفرنسية ممتلئة تحسبا لقدوم فصل الشتاء، لكنها دعت رغم ذلك المواطنين والشركات إلى بذل "جهد جماعي ضخم يهدف إلى خفض استهلاكنا للطاقة".

وأفادت الهيئة في بيان بأن "حملة ملء الخزانات لشتاء 2022/2023 انتهت بمخزونات كاملة تزيد على 99 بالمئة". وأضافت أن 130 تيراواط ساعة من احتياطات الغاز المتراكمة "تمثل حوالي ثلثي استهلاك الشتاء من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد" في فرنسا.

✅Les stockages français de #gaz sont pleins en préparation de l’hiver !

La CRE souligne les efforts de l’ensemble des acteurs du système gazier qui ont permis l’atteinte de ce niveau élevé de stock.

👉En savoir plus : https://t.co/8Nxn5XOB5I — CRE (@CRE_energie) October 5, 2022

والإثنين، أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إن بلادها "مستعدة" للشتاء رغم نقص إمدادات الغاز في أوروبا، إذا خفض السكان استهلاك الطاقة". وقالت بورن أمام نواب البرلمان خلال جلسة مخصصة لمناقشة الحرب في أوكرانيا: "مهما حصل، نحن مستعدون لهذا الشتاء. توقعنا هذا الوضع مسبقا".

من جهة أخرى، أشارت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الفصلي الإثنين إلى أن تدابير ترشيد استهلاك الغاز في أوروبا ستكون "حاسمة" هذا الشتاء للحفاظ على المخزون بكميات تكفي في حال الانقطاع التام للغاز الروسي ووقوع "موجة برد متأخرة".

كما قالت الوكالة إنه وبفضل استراتيجية التنويع تلك فإن "مخزون الغاز كان ممتلئا بنسبة 90 بالمئة حتى أواخر سبتمبر/أيلول"، لكنها حذرت الأوروبيين من عواقب انقطاع كامل محتمل للغاز الروسي، اعتبارا من هذا الشتاء والعام المقبل.

وتسبب تراجع تدفق الغاز الروسي ردا على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ غزو أوكرانيا، إلى ارتفاع شديد للأسعار في الأسواق العالمية، ما دفع الأوروبيين للتزود بالغاز من مصادر أخرى، عبر استيراد الغاز الطبيعي السائل بشكل كبير لا سيما الغاز الأمريكي والنرويجي.

فرانس24/ أ ف ب

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