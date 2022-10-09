حركة الإضرابات تتواصل الأحد بالمصافي الفرنسية وتزيد من مشاكل إمدادات الوقود في كامل البلاد

أزمة الطاقة

تتواصل الأحد حركة الإضراب التي يقوم بها عمال شركتي "إكسون موبيل" و"توتال إنرجيز" في فرنسا بدعوة من "الكونفدرالية العامة للشغل" للمطالبة برفع أجورهم في مواجهة التضخم المتفاقم الذي تشهده البلاد. وتواجه أكثر من 20 بالمئة من محطات الوقود مشكلات في الإمدادات منذ مطلع الأسبوع الجاري، بعدما تسببت هذه الإضرابات في تعطيل العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسية في فرنسا. فيما دعا الرئيس ماكرون المواطنين إلى "الهدوء" والتحلي بـ"المسؤولية" من أجل وضع حد للأزمة.

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تجددت الأحد بفرنسا حركة الإضراب التي يقوم به عمال شركتي "إكسون موبيل" و"توتال إنرجيز " بدعوة من "الكونفدرالية العامة للشغل" للمطالبة برفع أجورهم في مواجهة التضخم الذي تشهده البلاد.

وفي تصريح لوكالة رويترز للأنباء قال ممثل للكونفدرالية إن الإضراب "مستمر في كل مكان"، مضيفا أنه لم تحدث اتصالات من "توتال إنرجيز" منذ دعوة الكونفدرالية أمس السبت رؤساء الشركة للبدء في مفاوضات تتعلق بالأجور.

وتواجه أكثر من 20 بالمئة من محطات الوقود الفرنسية مشكلات في الإمدادات منذ مطلع الأسبوع الجاري، بعدما تسببت الإضرابات في تعطيل العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد.

ماكرون يدعو إلى الهدوء والتحلي بالمسؤولية

ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعة الفرنسيين إلى "الهدوء" قائلا: "أتفهم القلق الذي ينتاب العديد من مواطنينا بخصوص نقص الوقود. أريد من هنا أن أبعث رسال أدعو فيها إلى الحفاظ على الهدوء والتحلي بالمسؤولية".

وأضاف ماكرون مخاطبا العمال المضربين "كل المطالب المتعلقة بالأجور مشروعة لكن لا ينبغي أن تمنع الآخرين من العيش أو من التنقل".

وغالبا ما تتسبب حركات الإضراب هذه في نقص كبير في الوقود على مستوى المحطات المخصصة لذلك. لكن شركة "توتال" ترى سببا آخر في ذلك، وهو النجاح الكبير الذي حققته سياسة تخفيض أسعار الوقود بـ20 سنتيم الذي اعتمدته منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي بالتزامن مع قرار آخر اتخذته الحكومة والمتعلق بتخفيض سعر لتر الوقود بـ30 سنتيم.

فرانس24

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