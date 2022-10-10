انطلاق أول محاكمة في فرنسا عن جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال الحرب الأهلية في ليبيريا

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رسم يظهر محاكمة كونتي كامارا القائد الإقليمي السابق لحركة تحرير ليبيريا المتحدة من أجل الديمقراطية (ULIMO) الذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب، في محكمة باريس الجنائية في فرنسا في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

بدأت محكمة الجنايات في باريس الإثنين أول محاكمة في فرنسا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال الحرب الأهلية في ليبيريا بتسعينيات القرن الماضي. هذا ولم يتم تنظيم أي محاكمة في ليبيريا عن جرائم ارتُكبت خلال تلك الحرب التي خلفت 250 ألف قتيل بين العامين 1989 و2003.

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افتتحت الإثنين في باريس أول محاكمة في فرنسا عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت إبان الحرب الأهلية التي شهدتها ليبيريا في المرحلة ما بين 1989 و2003.

وكان أُوقف كونتي كامارا القيادي السابق في "الحركة المتحدة لتحرير ليبيريا من أجل الديمقراطية" (أوليمو)، الفصيل الليبيري المتمرد، قرب باريس في العام 2018، وهو متهم بارتكابه شخصيا أو كمشرف على "أفعال لا إنسانية" شمال غرب البلاد بين العامين 1993 و1994، بدءا من السخرة وصولا إلى القتل وأكل لحوم البشر.

كامارا البالغ 47 عاما، يمثل أمام المحكمة في باريس بناء على امتلاك فرنسا "ولاية قضائية عالمية" تخول لها إجراء محاكمات عن الجرائم الأكثر خطورة بغض النظر عن المنطقة الجغرافية التي ارتكبت فيها متى أوقف المشتبه به على أراضيها.

ومثل كونتي أمام المحكمة حليق الرأس وبشارب أسود وهو متهم بالضلوع في "ممارسات لا إنسانية ارتُكبت على نطاق واسع وبشكل ممنهج" في حق مدنيين بدوافع "سياسية وعرقية" وفق اللائحة الاتهامية.

وكامارا الذي يطلق عليه ضحاياه اسم "كو كوندي" متهم أيضا بإخضاع أحد ضحاياه لتقنية تعذيب تعرف باسم "تابيه" تتمثل في تقييد المرفقين والمعصمين خلف الظهر أحيانا حتى الموت، ومن ثم تمزيق قلبه وأكله.

يواجه كامارا أيضا اتهامات تفيد بأنه سمح بالاغتصاب الجماعي لشابتين إحداهما طرف مدني في المحاكمة.

من جهتها، كانت جمعية "سيفيتاس ماكسميا" قد تقدمت بشكوى في باريس في تموز/يوليو 2018 بعد جمعها شهادات ضحايا قصد التصدي للإفلات من العقاب في ليبيريا.

وللعلم لم يتم تنظيم في ليبيريا أي محاكمة عن جرائم تم ارتكابها خلال الحرب الأهلية التي أوقعت 250 ألف قتيل بين العامين 1989 و2003.

ومن جانبه، ركز قاضي التحقيق الفرنسي عمله حول منطقة لوفا حيث كان ينشط فصيل "أوليمو" الذي كان فيه كامارا "قائدا للعمليات العسكرية".

وللتذكير، كان هذا الفصيل المتمرد مناهضا لفصيل تشارلز تايلور الذي يمضي عقوبة بالسجن 50 عاما في المملكة المتحدة لإدانته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سيراليون المجاورة. ومن المتوقع أن تنتهي المداولات في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

فرانس24/ أ ف ب

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