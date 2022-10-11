باريس تقول إن طهران تحتجز حاليا خمسة مواطنين فرنسيين

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صرحت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا الثلاثاء بأن خمسة فرنسيين هم اليوم رهن الاحتجاز في إيران وقالت إنها ستطالب بعد ظهر الثلاثاء نظيرها الإيراني بالإفراج الفوري عنهم. وكانت باريس تعترف في السابق بوجود أربعة من مواطنيها فقط رهن الاحتجاز في إيران.

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أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا الثلاثاء أنّ خمسة فرنسيين بالمجموع محتجزون حالياً في إيران، بعدما كانت باريس لا تعترف إلّا بأربعة أشخاص.

وقالت كولونا في حديث لفرانس إنتر: "سأتحدث بعد ظهر اليوم مع وزير الخارجية الإيرانية لمطالبته مجدداً بالإفراج الفوري عن جميع مواطنينا المحتجزين في إيران. هناك خمسة حالياً".

فرانس 24 / أ ف ب

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