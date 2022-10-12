أمام تأزم الوضع ...الحكومة الفرنسية تصدر أمرا إلى عمال واحدة من مصافي النفط المتوقفة للعودة إلى العمل

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أعضاء إحدى النقابات العمالية يغلقون منافذ مصفاة نفط في منطقة ميدي جنوب فرنسا، 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

أمرت الحكومة الفرنسية الأربعاء عمال واحدة من مصافي النفط المتوقفة للعودة إلى العمل، في محاولة لكسر إضراب أدى إلى نقص في البنزين والديزل. وتواجه أكثر من 20 بالمئة من محطات الوقود الفرنسية مشكلات في الإمدادات منذ مطلع الأسبوع الجاري، بعدما تسببت الإضرابات في تعطيل العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد.

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وسط تواصل حالة من الشلل في كامل أنحاء البلاد، وجهت الحكومة الفرنسية الأربعاء أمرا لبعض عمال مصافي النفط بالعودة إلى مواقع عملهم للمرة الأولى في محاولة لكسر إضراب أدى إلى نقص في البنزين والديزل.

وقالت وزارة الانتقال في قطاع الطاقة لوكالة الأنباء الفرنسية إن الأمر إلى العمال "الذين لا غني عنهم لعمل" مستودع الوقود التابع "لإيسو-إكسون-موبيل" في مصفاة في غرافانشون-بور-جيروم شمال فرنسا "سيبدأ اليوم".

وهناك أربع مصاف أخرى لمجموعة "توتال إنيرجيز".

ويأتي ذلك فيما تشهد البلاد منذ أسابيع عدة إضرابات في مصافي التكرير ومستودعات الوقود بدعوة من النقابات العمالية التي تطالب بزيادة في الأجور.

وتواجه أكثر من 20 بالمئة من محطات الوقود الفرنسية مشكلات في الإمدادات منذ مطلع الأسبوع الجاري، بعدما تسببت الإضرابات في تعطيل العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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