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موفد فرانس24: عمال مصافي النفط الفرنسية المضربون يصفون إجراءات "توتال" بـ"الحملة الإعلامية"

01:57 موفد فرانس24 إلى مدينة لوهافر عبد القادر درماس © فرانس24

انسحب الاتحاد العام للعمل، الذي يقود إضرابا منذ أسابيع في شركة "توتال إنرجيز" للطاقة، من محادثات حول الأجور مساء الخميس، ما قوض آمال إنهاء أزمة عطلت الحياة اليومية مع نفاد الإمدادات في محطات الوقود. من إحدى أكبر المصافي التابعة لتوتال بمدينة "لوهافر"، ينقل موفد فرانس24 عبد القادر درماس تفاصيل الموقف على لسان بعض المضربين المنتمين إلى التنظيم النقابي، الذين اعتبروا أن كل ما أعلنته الشركة من إجراءات "لا يعدو أن يكون مجرد حملة إعلامية"، موضحا أن خمس مصافي على الأقل ستواصل إضرابها حتى يوم الثلاثاء.