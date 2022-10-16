فرنسا: تأسيس جائزة "حرية التعبير" في الذكرى الثانية لاغتيال الأستاذ صامويل باتي

02:18 تكريم الأستاذ صامويل باتي، في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2022، في الذكرى الثانية لاغتياله. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال الأستاذ صامويل باتي، والذي قُتل باعتداء إرهابي في 16 كانون الأول/أكتوبر 2020 في شارع مجاور لمدرسته بمدينة كونفلان سانت أونورين في ضواحي باريس بسبب عرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، سلمت جمعية أساتذة التاريخ والجغرافيا في فرنسا جائزة "حرية التعبير" في طبعتها الأولى لثلاثة أقسام في المستوى الثانوي. لكن استخدام الرسوم الكاريكاتورية في التدريس بات أمرا معقدا بالنسبة لبعض الأساتذة، لما يعرضهم له من تهديدات بالقتل.