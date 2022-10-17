فرنسا: الإضرابات في مصافي "توتال إنرجيز" مستمرة ووزير الاقتصاد يقول إن "وقت المفاوضات انتهى"

أزمة الطاقة

حذر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير الإثنين من أن "وقت المفاوضات انتهى الآن" في حين أن ممثلا للكونفدرالية العامة للشغل قال إن العمال واصلوا الإضراب الاحتجاجي عبر عدة مصاف ومستودعات تابعة لشركة "توتال إنرجيز" مطالبين برفع أجورهم بشكل يعكس الزيادة في التضخم حسبهم. بدوره، رجح وزير النقل كليمان بون ألا يعود الوضع في محطات الوقود إلى طبيعته قبل أسبوع، وقال: "ما زلنا نعاني".

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أعلن برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية في فرنسا الإثنين بأن "وقت المفاوضات انتهى الآن"، في وقت استمر أعضاء النقابات العمالية إضرابات أضرت بشدة بإمدادات الوقود لمحطات الخدمة على مستوى البلاد.

وصرح لومير لتلفزيون (بي إف إم) وإذاعة (آر إم سي) الإثنين "وقت المفاوضات انتهى"، مشيرا إلى أنه يعتبر الإضراب الراهن للكونفدرالية العامة للشغل "غير مقبول" و"غير منطقي".

من جانبه، قال وزير النقل الفرنسي كليمان بون لإذاعة فرانس إنتر إنه من المحتمل ألا يعود الوضع في محطات الوقود الفرنسية إلى طبيعته قبل الأسبوع المقبل. وأضاف "ما زلنا نعاني".

فحتى مع استمرار استخدام السلطات الفرنسية للقوة العمومية لإخراج الإمدادات من المستودعات المتضررة من الإضراب، فسيتطلب الأمر وقتا لعودة فرنسا إلى الحالة الطبيعية. حيث أفادت بيانات حكومية بأن واحدة من كل ثلاث محطات وقود على مستوى البلاد لم تتلق الإمدادات المقررة في الأيام القليلة الماضية. وزادت نسبة محطات الوقود التي لم تتلق الإمدادات المقررة في بعض مناطق شمال البلاد وأنحاء باريس.

هذا وقال ممثل للكونفدرالية العامة للشغل في فرنسا إن العمال واصلوا الإضراب الاحتجاجي الإثنين في عدة مصاف ومستودعات تابعة لشركة "توتال إنرجيز"، للمطالبة برفع الأجور بشكل يعكس الزيادة في التضخم، على حد قولهم. وأفاد ممثل النقابة بأن الإضرابات شملت مصافي نورماندي ودونغ ولا ميد وفيزين ومستودع دونكيرك.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قد قالت الأحد إن إمدادات البنزين في محطات الوقود واصلت الانخفاض مطلع الأسبوع الجاري بسبب إضراب مستمر منذ أسابيع في شركة "توتال إنرجيز". وأضافت بورن في مقابلة مع قناة "تي إف1" التلفزيونية الفرنسية: "نحو 30 بالمئة من المحطات لدينا تعاني من مشكلة في الإمدادات على الأقل لنوع واحد من أنواع الوقود".

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة السبت أن 27.3 بالمئة من محطات الوقود تواجه مشاكل في الإمدادات، انخفاضا من 28.5 بالمئة في اليوم السابق و30.85 بالمئة الأربعاء.

وشهد الأحد مسيرة شارك فيها آلاف في شوارع باريس احتجاجا على ارتفاع الأسعار حيث حفزت الإضرابات المستمرة منذ أسابيع في مصافي النفط للمطالبة بزيادة الأجور دعوات للمطالبة بإضراب عام قد يشل البلاد.

فرانس24/ رويترز

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