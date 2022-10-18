ريبورتاج: فرنسا على موعد مع إضراب عام الثلاثاء يشل حركة النقل في البلاد

01:48 أعضاء من الاتحاد العام للعمال في إضراب خارج مصفاة توتال إنيرجي، 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2022. © رويترز

ينتظر الفرنسيين يوم عاصف الثلاثاء بسبب إضراب دعت إليه النقابات العمالية في القطاع العام، وتشارك فيه قطاعات النقل والكهرباء والوظائف الحكومية والمدارس والجامعات والصحة، وبعض كبريات شركات القطاع الخاص، ومن التوقع أن تتعطل حركة النقل العام في البلاد حيث يتنامى التوتر في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وسط تضخم مرتفع وبجواره ترتفع موجة الإضرابات التي شلت الحياة الاقتصادية في فرنسا وتتأزم العلاقات بين المركزيات النقابية والحكومية بسبب إضراب عمال شركة توتال إنيرجي ما تسبب بانخفاض امدادات الوقود.