ما نعرفه لحد الآن عن مقتل الطفلة لولا التي عثر على جثتها في حقيبة وسط باريس

زهور مع رسالة مكتوبة بخط اليد تقول "ارقدي بسلام لولا، شجاعة العائلة" في 17 أكتوبر 2022، خارج مبنى في باريس حيث عاشت تلميذة تبلغ من العمر 12 عامًا تدعى لولا، بعد ثلاثة أيام من اكتشاف جسدها في صندوق في الحي التاسع عشر بالمدينة.

كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الثلاثاء، أن المشتبه فيها بمقتل الفتاة التي عثر على جثتها الأسبوع الماضي في باريس، هي امرأة يقل عمرها عن 25 عاما تقيم في فرنسا بشكل غير مشروع. ولم يدل الوزير بمزيد من التفاصيل. ونقلت صحف عن مصادر من الشرطة والقضاء قولها إن المشتبه بها جزائرية.

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أفاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الثلاثاء، أن الشرطة الفرنسية تحقق في مقتل فتاة تبلغ من العمر 12 عاما عثر على جثتها الأسبوع الماضي بالقرب من منزلها شرقي باريس، وأن شابة مشتبه بها اعتقلت، وكشف الوزير الفرنسي إن المشتبه بها امرأة يقل عمرها عن 25 عاما تقيم في فرنسا بشكل غير مشروع.

وقال دارمانان لراديو (إر.تي. إل) إن "المشتبه بها.. ليست معروفة بالفعل للشرطة، عمرها أقل من 25 عاما، وكانت تأتي بانتظام إلى أراضينا الوطنية كطالبة، ومنذ حوالي شهر، طلب منها مغادرة أراضينا الوطنية".

ولم يدل الوزير بمزيد من التفاصيل. ونقلت صحف عن مصادر من الشرطة والقضاء قولها إن المشتبه بها جزائرية.

وقال الادعاء العام في باريس إن جثة الفتاة عثر عليها في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الماضي بالقرب من منزلها في الدائرة التاسعة عشرة من العاصمة.

وقال المحامي ألكسندر سيلفا، الوكيل عن المشتبه بها، لتلفزيون (بي.إف.إم) إنه لا يمكنه التعليق على القضية.

فرانس24/ رويترز

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