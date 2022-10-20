فرنسا: إضراب العمال يستمر في مصفاتين تابعتين لشركة "توتال إنرجي" ويتوقف في المواقع الأخرى

أزمة الطاقة

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نقابيون في "الاتحاد العام للشغل" في شمال غرب فرنسا في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

فيما بدأت الخلافات تدب وسط إضراب جزء من عمال "توتال إنرجي" في فرنسا مع وقف التحرك في إحدى المصافي الأربعاء، أعلن ممثل لنقابة "الاتحاد العام للشغل" (سي جي تي) الخميس أن العمال في مصفاتي نورماندي وفيزان التابعتين لذات الشركة قرروا مواصلة الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ نحو أربعة أسابيع.

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قال ممثل لنقابة "الاتحاد العام للشغل" (سي جي تي) الفرنسية البارزة، الخميس، إن العمال في مصفاتي نورماندي وفيزان التابعتين لشركة "توتال إنرجي" قرروا مواصلة الإضراب المستمر منذ نحو أربعة أسابيع، مشيرا إلى انتهاء الإضراب في بقية مواقع الشركة.

وأضاف الممثل النقابي أن العمال في مصفاة لا ميد وموقع تخزين في دنكيرك اختاروا استئناف العمل في الصباح.

وتم تعليق الإضراب في مصفاة دونج في غرب البلاد، الأربعاء.

فرانس24/ رويترز

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