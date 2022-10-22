الشرطة الفرنسية تفكك شبكة لتهريب المهاجرين إلى بريطانيا عبر قناة المانش

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مهاجرون في زوارق مطاطية يعبرون قناة المانش بشكل غير قانوني للوصول إلى بريطانيا. في 11 سبتمبر/أيلول 2020.

بعد تحقيق استند إلى "معلومات استخباراتية بريطانية"، فككت الشرطة الفرنسية شبكة لتهريب المهاجرين عبر قناة المانش، من بين أعضائها ثلاثة عراقيين وسوداني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية الجمعة عن مصادر في الشرطة. وقدرت مكاسب هذه الشبكة المالية من عمليات التهريب بأكثر من 1,6 مليون يورو.

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اعتقلت الشرطة الفرنسية شمال البلاد هذا الأسبوع ستة عناصر في شبكة لتهريب المهاجرين إلى بريطانيا، قدُّرت أرباحها بأكثر من 1,6 مليون يورو، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية الجمعة عن مصادر في الشرطة.

واستند التحقيق الذي بدأ في نهاية تموز/يوليو إلى "معلومات استخباراتية بريطانية"، سمحت بكشف "مسارات إرسال معدات للإبحار من تركيا"، إلى مخزن في دواي (شمال فرنسا)، وفق ما أفاد جان أرفيو نائب رئيس "أوكريست"، المكتب المركزي المتخصص بمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح أورفيو أن عمليات مراقبة طويلة الأمد "كشفت وجود تنظيم"، يعرض "قوارب، ومحركات، وسترات نجاة، ومضخات، ومعدات" مثل خزانات الوقود، تلبية لاحتياجات الجماعات الإجرامية التي تنظم رحلات غير شرعية لعبور قناة المانش، وتنطلق غالبا من منطقة أوي-بلاج في فرنسا.

ومن بين أعضاء الشبكة الذين قبضت عليهم "أوكريست" ووحدة الأبحاث المتنقلة (بي إم إر) في منطقة ليل شمال فرنسا الثلاثاء والخميس، ثلاثة عراقيين وسوداني وأفغاني وفرنسي يسكنون جميعا في شمال البلاد. وتتألف الشبكة من رئيس ومساعد وأربعة مسلمي قوارب ومهاجرين.

وأجرت الشبكة ما مجموعه 32 محاولة عبور، أحبطتها التحقيقات كلها، وكانت الرحلة تضم 35 شخصا على متن القارب ويدفع كل مهاجر مبلغ 1500 يورو للصعود، ما مجموعه 1,68 مليون يورو من المكاسب.

وتم ضبط أربعة قوارب وأربعة محركات و133 سترة نجاة ومعدات تصليح خلال عملية المداهمة. وقُدِّم المعتقلون الستة إلى النيابة في منطقة دواي الجمعة.

فرانس 24 / أ ف ب

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