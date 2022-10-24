شركة إيميريس ستفتتح أحد أكبر مناجم الليثيوم في أوروبا بوسط فرنسا عام 2027

مادة كربونات الليثيوم في إناء بمنجم آلبيمارل في سيلفر بيك بولاية نيفادا الأمريكية، 6 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

في إطار الجهود الأوروبية لزيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية، تخطط شركة إيميريس الفرنسية للمعادن الصناعية لافتتاح أحد أكبر مناجم الليثيوم في القارة العجوز، وفق ما أعلنته الشركة الاثنين. والليثيوم مكون أساسي من مكونات بطاريات السيارات الكهربائية، وسيكون المنجم الذي سيبدأ العمل عام 2027 قادرا على إنتاج 34 ألف طن من هيدروكسيد الليثيوم سنويا، وهو ما يكفي لتجهيز 700 ألف سيارة كهربائية خلال عام.

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كشفت شركة إيميريس الفرنسية للمعادن الصناعية الاثنين عن خططها لافتتاح أحد أكبر مناجم الليثيوم في أوروبا في وسط فرنسا بحلول العام 2027، للمساعدة في دعم تحرك القارة نحو السيارات الكهربائية.

وقالت الشركة إنّ الدراسات التي أجرتها أكدت وجود تركيزات وكميات كافية من الليثيوم في الموقع في منطقة أليي في وسط فرنسا، لإنتاج 34 ألف طن من هيدروكسيد الليثيوم سنويا اعتبارا من العام 2028، وهو ما يكفي لتجهيز 700 ألف سيارة كهربائية خلال عام.

والليثيوم عنصر أساسي في بطاريات السيارات الكهربائية.

وتثير هذه الخطوة تساؤلات بشأن ما إذا كانت أوروبا تسعى إلى تبديل اعتمادها على النفط الخام بالليثيوم، في الوقت الذي تتخلص فيه تدريجيا من بيع السيارات بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول العام 2035.

وفي هذا السياق، قالت إيميريس إن المنجم "سيزيد من سيادة أوروبا الصناعية في وقت يعتمد فيه مصنعو السيارات والبطاريات بشكل كبير على الليثيوم المستورَد، وهو عنصر أساسي في تحول الطاقة".

سيعمل المشروع الذي تبلغ تكلفته مليار يورو (مليار دولار) على استخراج الليثيوم تحت الأرض للحد من الأضرار البيئية على السطح وتلبية معايير التعدين المسؤولة.

وقالت إيميريس إنها تهدف إلى إنتاج الليثيوم بأقل من نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن عمليات الليثيوم الصخرية الصلبة، وذلك عبر استخدام تعدين كهربائي سريع، وخيارات نقل منخفضة الكربون، وكهرباء منخفضة الكربون.

من المتوقع أن يعمل المنجم لمدة 25 عاما.

فرانس24/ أ ف ب

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