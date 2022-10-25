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فرنسا: حكومة إليزابيث بورن تنجو من تصويت بالجمعية الوطنية على حجب الثقة عنها

01:32 رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن في 11 يوليو 2022 في الجمعية الوطنية © أ ف ب

نجت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الإثنين من تصويت على حجب الثقة عن حكومتها، اقترحه أقصى اليسار واليمين المتطرف. ورفضت الجمعية الوطنية ثلاث مذكرات حجب ثقة عن حكومة بورن، تقدمت بها كل من الكتلة البرلمانية لتحالف أحزاب اليسار، وكتلة حزب "التجمع الوطني". وجاءت محاولات حجب الثقة هذه ردا على تفعيل رئيسة الوزراء للمادة 49.3 من الدستور، والتي تخول للحكومة تمرير مشاريع القوانين دون إلزامية تصويت النواب البرلمانيين.