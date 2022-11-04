البرلمان الفرنسي يقرر استبعاد نائب من اليمين المتطرف 15 يوما بعد إطلاقه تصريحات عنصرية

مشهد عام للجمعية الوطنية الفرنسية في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الجمعة استبعاد نائب من اليمين المتطرف لـ15 يوما، بعدما أطلق تصريحات اعتُبرت عنصرية وأثارت موجة من الغضب. وكان النائب غريغوار دي فورناس قد قال الخميس عبارة "فليعُد إلى أفريقيا" خلال مداخلة للنائب من أصل أفريقي كارلوس مارتينز بيلونغو، الذي كان يتحدث عن "مأساة الهجرة غير الشرعية" في الجمعية.

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صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية الجمعة على استبعاد نائب من اليمين المتطرف مدة 15 يوما، بعدما أطلق تصريحات اعتُبرت عنصرية.

وهذه أشد عقوبة تأديبية ممكنة، فيما حُرم النائب غريغوار دي فورناس من نصف البدل البرلماني لمدة شهرين.

وكان هذا النائب عن التجمع الوطني الذي ترأسه مارين لو بن، قد اعترف بأنه أطلق الخميس عبارة "فليعُد إلى إفريقيا" خلال مداخلة للنائب من أصل أفريقي كارلوس مارتينز بيلونغو، الذي كان يتحدث عن "مأساة الهجرة غير الشرعية" أمام أعضاء الجمعية الوطنية.

ثم نفى دي فورناس بشكل قاطع أي طابع عنصري لكلامه، مؤكدا أنه كان يتحدث عن السفينة الإنسانية "أوشن فايكنغ" التي تقطعت بها السبل في البحر بوجود 234 مهاجرا على متنها، وليس عن كارلوس مارتينز بيلونغو النائب عن اليسار الراديكالي (فرنسا الأبية).

كذلك، ندد بما وصفه "تلاعب من قبل الحزب" هدفه أن ينسب له "تصريحات مثيرة للاشمئزاز".

وأثارت الحادثة موجة غضب وصولا إلى رأس الدولة. كما أدت الخميس إلى نهاية مبكرة لجلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة، في قرار نادر اتخذته رئيسة الجمعية يائيل براون بيفيه.

ويعد غريغوار فورناس ثاني نائب يجري استبعاده مؤقتا من الجمعية الوطنية منذ العام 1958.

ويطالب المعسكر الرئاسي وتحالف اليسار بفرض العقوبات "الأقسى" على النائب الذي ينتمي لليمين المتطرف.

فرانس24/ أ ف ب

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