بعد 11 عاما على رأس الحزب اليميني المتطرف... جوردان بارديلا يخلف مارين لوبان في زعامة "التجمع الوطني"

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انتُخب جوردان بارديلا السبت زعيما جديدا للحزب اليميني المتطرف الرئيسي في فرنسا "التجمع الوطني"، هذا ما أعلنته الزعيمة المنتهية ولايتها مارين لوبان. فيما تأتي هذه الخلافة وسط ارتفاع في الأحداث العنصرية التي تشهدها البلاد.

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بات جوردان بارديلا السبت الرئيس الجديد لحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف الرئيسي في فرنسا. هذا ما كشفت عنه الزعيمة المنتهية ولايتها مارين لوبان التي أتت ثانية في انتخابات الرئاسة الفرنسية شهر نيسان/أبريل الماضي.

ويبلغ جوردان بارديلا من العمر 27 عاما، وهو عضو في البرلمان الأوروبي. منصبه الجديد يجعل منه أول زعيم لهذا الحزب من خارج أسرة لوبان.

ويأتي هذا الانتخاب في سياق ارتفعت فيه الأحداث العنصرية على غرار تصريح نائب من حزب "التجمع الوطني" أمام جلسة عامة للبرلمان حين قال "فليعد إلى أفريقيا!" وذلك بعدما تساءل نائب أسود من اليسار المتطرف عما سيكون مصير مركب مهاجرين كان يواجه صعوبات في البحر الأبيض المتوسط.

وتنسحب مارين لوبان التي حصلت على 41,5 % من الأصوات في رئاسيات الجولة الثانية ضد إيمانويل ماكرون في نيسان/أبريل، بعد 11 عاما على رأس الحزب، بينما تقول إنها تريد مواصلة "عملها" وكفاحها السياسي، من دون استثناء ترشح رابع.

وكان جوردان بارديلا، نجم اليمين المتطرف الفرنسي الصاعد، قد أوضح في مناسبات عديدة أنه يعتزم دعم ترشح مارين لوبان مجددا في الانتخابات الرئاسية للعام 2027.

ويذكر أن جان ماري لوبان أسس حزب "الجبهة الوطنية" في العام 1972 الذي أصبح "التجمع الوطني" بقيادة ابنته مارين لوبان.

فرانس24/ أ ف ب

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