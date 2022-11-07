فرنسا: القضاء يستدعي شركة تابعة لمجموعة "فانسي" للبناء للتحقيق حول ظروف العمل في قطر

مونديال قطر 2022

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صورة من عام 2015 تظهر العمال في موقع بناء إستاد الوكرة للمونديال في قطر.

استدعى القضاء الفرنسي شركة تابعة لمجموعة "بي تي بي فانسي" الفرنسية حسبما أعلنت المجموعة الأربعاء مشيرة إلى أن تلك الشركة متهمة في إطار تحقيق حول ظروف العمل ضمن ورشات في قطر. لكن شركة "فانسي كونستروكسيون غران بروجيه" تنفي الاتهامات الموجهة إليها بفرض "العمل القسري" وممارسة "الإتجار بالبشر" قبل أسبوعين من انطلاق مونديال كأس العالم، بعد شكاوى من منظمات غير حكومية وعمال سابقين.

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قالت مجموعة "بي تي بي فانسي" (BTP Vinci) الفرنسية في بيان إن القضاء يستدعي الأربعاء شركة "فانسي كونستروكسيون غران بروجيه" (Vinci Constructions Grands Projets) التابعة لها، موضحة أن الاستدعاء هو "للنظر في احتمال توجيه تهمة إليها"، ضمن تحقيق حول ظروف العمل في الورش في قطر.

كما أعلنت المجموعة التي تنفي الاتهامات بفرض "العمل القسري" وممارسة "الإتجار بالبشر"، إنه سيتوجب عليها المثول أمام قاضي تحقيق منطقة "نانتير" قبل أسبوعين من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إثر شكاوى قدمتها منظمات غير حكومية وعمال سابقون هنود ونيباليون.

ولم يصدر عن القضاء أي إعلان بشأن احتمال توجيه تهمة إلى الشركة.

فرانس24/ أ ف ب

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