فرنسا: إضراب عام يشل مترو العاصمة باريس الخميس وتعبئة أقل في قطاعات أخرى

الركاب ينتظرون المترو داخل محطة أوبرا في باريس، عشية إضراب كبير في قطاع النقل العام، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

دعت الخميس نقابات الهيئة المشغلة لقطارات الأنفاق في العاصمة الفرنسية باريس "الهيئة المستقلة للنقل في باريس" (إر آ تي بي) إلى إضراب عام لعمال المترو، ويبدو أن المشاركة ستكون واسعة. فيما يرجح أن تكون التعبئة أقل حجما في قطاعات أخرى، دعت فيها نقابة واحدة فقط إلى التوقف عن العمل.

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تشهد عاصمة الأنوار باريس خميسا أسودا بسبب إضراب دعت إليه نقابات الهيئة المشغلة لقطارات الأنفاق في العاصمة، "الهيئة المستقلة للنقل في باريس"(إر آ تي بي).

ولن يعمل بشكل طبيعي في باريس سوى خطا المترو اللذان يتم تشغيلهما بشكل آلي (واحد وأربعة عشر). وستغلق خمسة خطوط بالكامل بينما سيتم تشغيل قطار واحد في ساعات الذروة على الخطوط الأخرى مع تقليص خدمتها. هذا، وسيطال الاضراب شبكة قطارات الضواحي أيضا ولن يكون الوضع أفضل.

أما فيما يخص شبكة سكك الحديد التي تديرها "الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية"، فلا تدعم الإضراب سوى نقابة واحدة المتمثلة في "الاتحاد العام للعمل (سي جي تي) - عمال سكك الحديد"، ما يعني أن المشاركة ستكون أقل.

ولذلك سيتم تسيير القطارات السريعة بشكل طبيعي باستثناء بعض الاضطراب في الخطوط الأخرى بين المناطق عشية عطلة نهاية أسبوع طويلة.

وقد دعت كل النقابات في "الهيئة المستقلة للنقل في باريس" منذ فترة طويلة إلى هذه التعبئة للمطالبة بزيادة في الأجور وتحسين شروط العمل. وتقول إدارة الهيئة إن العمال حصلوا على زيادة في الأجور تبلغ معدل 5,2 بالمئة في 2022.

وكغيرها من الإدارات الأخرى في قطاع النقل، تعاني هذه الهيئة من نقص مزمن في اليد العاملة بسبب صعوبات في التوظيف وتشهد انفجارا في معدلات تغيب الموظفين لا سيما في شبكتها للحافلات.

أما السبب الآخر للتعبئة فيكمن في الخطة المقبلة لإصلاح نظام التقاعد التي قد تؤدي إلى رفع السن القانوني له وإنهاء الأنظمة الخاصة، وفق ما ذكر مصدر مقرب من الإدارة.

ويفترض أن تنظم مظاهرات في فرنسا وخصوصا في باريس بعد ظهر الخميس في إطار يوم للتعبئة الوطنية والمهنية بدعوة من "الاتحاد العام للعمل".

وفي جواب عن سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية الاثنين، قالت المسؤولة في النقابة سيلين فيرزيليتي إنها تتوقع بين "150 ومئتي" نقطة تظاهر، ومشاركة تعادل تلك التي سجلت في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. بينما قالت الشرطة حينها إن عدد المحتجين بلغ 107 آلاف، فيما تحدثت النقابة عن 300 ألف.

ومن جهتها، تتوقع السلطات مشاركة بين أربعين وخمسين ألف متظاهر على المستوى الوطني و"أقل من خمسة آلاف في باريس".

وللتذكير، لم يشارك في التعبئة السابقة التي جرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي خلال العطلة المدرسية سوى 14 ألف متظاهر في المحافظات و1360 في باريس، بحسب الشرطة بينما لم تتحدث النقابة عن أي رقم.

فرانس24/ أ ف ب

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