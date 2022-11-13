فرنسا: العثور على جثة تحت أنقاض مبنيين منهارين في مدينة ليل

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انهار مبنيان صغيران متجاوران صباح 12 نوفمبر 2022 في أحد شوارع التسوق في وسط ليل بفرنسا.

انتشل رجال الإنقاذ الأحد جثة رجل من تحت أنقاض مبنيين منهارين في مدينة ليل الفرنسية. ويشتبه في أن الجثة تعود إلى طبيب استأجر بيتا في هذا المبنى لقضاء نهاية الأسبوع في المدينة. كما أجرى مسؤولون زيارة إلى المنازل المجاورة السبت للتحقق من عدم وجود أي تشققات أو تسرّب للغاز بعد الانهيار.

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بعد عملية بحث دامت ساعات تحت أنقاض مبنيين منهارين، انتشلت فرق الإنقاذ جثة صباح الأحد في مدينة ليل شمال فرنسا.

وانهار المنزلان المتلاصقان في شارع تسوق وسط المدينة صباح السبت واعتقدت السلطات في البداية بأن الحادث لم يسفرعن أي ضحايا إذ تم إخلاء المنزلين احترازيا خلال الليل بعدما صدر تحذير عن أحد السكان من "تشوه" في أحد الجدران. لكن سرعان ما اكتشفت السلطات بأن طبيبا ما زال مفقودا بعد فشل محاولات الاتصال به، علما بأنه استأجر شقة في المبنى لفترة نهاية الأسبوع.

وقال للفتنانت كولونيل في جهاز الإطفاء ستيفان بوفانتر الذي يقود عمليات الإنقاذ "تم نقل الجثة إلى معهد الطب الشرعي. سيتم تحديد الهوية بشكل واضح لاحقا". معتقدا أن الضحية هو الطبيب المفقود.

وأجرى مسؤولون زيارة إلى المنازل المجاورة السبت للتحقق من عدم وجود أي تشققات أو تسرّب للغاز بعد الانهيار.

وقال أحد قاطني المبنيين إنه لاحظ أمرا غريبا لدى عودته إلى المنزل في الساعات الأولى من يوم السبت حيث رأى بأن "المبنى تحرّك".

وأفاد تيبو لومي عبر الإذاعة "لم أتمكن من فتح الباب وسمعنا الحطام يتساقط"، مضيفا بأنه أبلغ أجهزة الطوارئ على الفور.

وقررت شرطة البلدية وعناصر الإطفاء إخلاء المبنيين "لوجود خطر فعلي"، بحسب ما ذكرت رئيسة بلدية ليل مارتين أوبري.

فرانس24/أ ف ب

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