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فرنسا: آلاف الأشخاص يتظاهرون تنديدا بالعنف والاعتداءات ضد المرأة

01:20 مظاهرة مناهضة للعنف ضد المرأة في فرنسا © فرانس24

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس الأحد تنديدا بكل أشكال العنف ضد المرأة. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه نسب الجرائم المرتكبة ضد النساء ارتفاعا ملحوظا في فرنسا، حيث ارتكب أكثر من 100 جريمة قضت فيها نساء منذ بداية العام الجاري. ومن بين المتظاهرين الذين شاركوا في المسيرة الاحتجاجية نساء إيرانيات حضرن للدفاع عن حرية المرأة. مدينة ستراسبورغ، شهدت هي الأخرى مظاهرة مماثلة نددت من خلالها مئات النساء بما وصفنه تقاعس الحكومة عن أداء واجبها في الدفاع عن حقوقهن. في نفس السياق، شهدت شوارع مدينة ليل أيضا مظاهرات حملت عدة مطالب، من بينها تخصيص مبلغ ملياري يورو سنويا لمحاربة العنف ضد المرأة، وإحداث فرقة أمنية خاصة لهذا الغرض، إضافة إلى التركيز على مسألة التوعية داخل المدارس.