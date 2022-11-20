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موفد فرانس24 إلى تونس: تعزيز دور المرأة في الفضاء الفرانكفوني من بين أهم مخرجات قمة جربة

02:06 موفد فرانس 24 إلى جربة في تونس توفيق مجيد © فرانس24

اختتمت الأحد قمة رؤساء دول وحكومات المنظمة الدولية للفرنكوفونية التي تضم 88 عضوا في جزيرة جربة التونسية بالتأكيد على قوة المنظمة والعمل على تدعيم دورها في مجابهة التوترات والأزمات السياسية التي هزت مؤخرا دولا إفريقية ناطقة باللغة الفرنسية. موفد قناة فرانس24 إلى القمة توفيق مجيد ينقل بعض أبرز ما خرجت به القمة التي وصفتها الأمينة العامة للمنظمة الرواندية لويز موشيكيوابو بأنها ناجحة ضرورة تعزيز دور المرأة في الفضاء الفرونكفوني والمساهمة في إيصال صوت المجتمع المدني. في المقابل، تأجل إصدار إعلان جربة الذي تحدث عنه الرئيس التونسي قيس إلى حين بلوغ توافق وإجماع حول قضايا محورية تشكل أبرز مضامينه، مرتبطة أساسا بالأزمات السياسية التي هزت مؤخرا دولا إفريقية ناطقة بالفرنسية، والتي تغذي غياب ثقة لدى المواطن. يذكر موفد فرانس24 أيضا أن من بين نتائج القمة المهمة هو الإقبال الكبير لسكان جزيرة جربة وسكان تونس عموما على قرية الفرونكفونية التي تضم أكثر من جناح لكل الدول اممثلة في افضاء الفرونكفوني.