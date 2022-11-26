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موفد فرانس24 إلى جزيرة مايوت: هدوء حذر في أحياء الجزيرة الفرنسية وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف

03:24 أشرف عبيد موفد فرانس 24 إلى مايوت الفرنسية. © فرانس24

بعد عدة أيام من الاشتباكات العنيفة بين عصابات مسلحة، عاد الهدوء بشكل حذر إلى أحياء كاويني في جزيرة مايوت الفرنسية، بفضل تدخل قوات الأمن الخاصة. وقال موفد فرانس24 إلى الجزيرة أشرف عبيد إن السكان يلزمون منازلهم ابتداء من الساعدة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، خشية تجدد أعمال العنف. مضيفا أن تردي الوضع الأمني في الجزيرة التي تعد المقاطعة الفرنسية الأفقر، ساهم في انتشار عصابات الأحياء المسلحة، خاصة وسط غياب فرص العمل وانتشار الفقر وارتفاع نسب المهاجرين غير الشرعيين.