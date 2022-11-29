ريبورتاج: حالة من الرعب والترقب يعيشها سكان مايوت إثر اشتباكات عنيفة شهدتها الجزيرة الفرنسية

02:06 مخاوف من تدهور الوضع الأمني في جزيرة مايوت الفرنسية © صورة من شاشة فرانس24

تشهد جزيرة مايوت الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي أزمة أمنية مرعبة منذ أسابيع. فبعد عدة أيام من الاشتباكات العنيفة بين عصابات مسلحة وقطاع طرق. وعلى الرغم من عودة الهدوء النسبي في الجزيرة، يبقى المواطنون في حالة ترقب خوفا من وقوع أحداث أخرى قد تكون عواقبها كارثية.في التقرير التالي، مراسلا فرانس24 أشرف عبيد وواندي هيلار قاما برصد حياة بعض سكان الجزيرة وتطلعاتهم لإيجاد حلول من أجل احتواء هذه الأزمة.