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فرنسا: عروض أزياء خاصة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على الاندماج

01:23 جاكلين، لاجئة ناجية من الإبادة الجماعية في رواندا وصاحبة مشروع عروض الأزياء لفائدة الأشخاص في وضعية أعاقة © فرانس24

يحيي العالم في الثالث من شهر كانون الأول/ديسمبر كل سنة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن 15 مليون فرد من سكان العالم يعيشون شكلا من أشكال الإعاقة. في فرنسا، توجد مؤسسات تساعد هذه الفئة على الاندماج من خلال مبادرات مختلفة، بينها عروض أزياء خاصة، مثل المشروع الذي أطلقته جاكلين، لاجئة ناجية من الإبادة الجماعية في رواندا، والذي بدأ من خلال حملة تبرع تطورت لتصبح رسالة تضامنية تهدف إلى تحقيق الاستقلال الذاتي لضحايا الإقصاء المجتمعي، يستفيد منها نحو 12 مليون شخص في فرنسا.