ماكرون يعرب عن أمله بتسوية مسألة الإعفاءات التجارية بين واشنطن وبروكسل بحلول منتصف 2023

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون يستقبلان الناس خلال جولة في وسط مدينة نيو أورلينز، لويزيانا ، 2 كانون الثاني، ديسمبر 2022.

قبيل مغادرته الولايات المتحدة أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة من ولاية لويزيانا عن رغبته بتسوية مسألة "الإعفاءات التجارية" المقدمة بموجب القانون الأمريكي لخفض التضخم، الذي يقدم دعما كبيرا بقيمة 420 مليار دولار للمنتجات أمريكية الصنع، بحلول منتصف العام القادم. كما التقى ماكرون نيو أورلينز مالك تويتر الجديد إيلون ماسك وأجرى معه "محادثة واضحة وصريحة"، شدد خلالها على ضرورة أن تبل هذه المنصة الاجتماعية "جهودا" من حيث الشفافية و"تعزيز ضبط المحتوى".

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إنه يأمل في "تسوية" مسألة "الإعفاءات" التجارية التي يطلب الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة إدراجها في خطتها الخاصة بالمناخ بحلول النصف الأول من عام 2023.

وقال ماكرون للصحافيين في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا التي تُشكل رمزا للعلاقات الفرنسية الأميركية التاريخية وروج فيها للفرنكوفونية، "بالنسبة لي، بحلول بداية العام المقبل، يجب أن نكون قد تمكنا من تسوية هذا الموضوع".

وكان ماكرون قد اعتبر عشية زيارته البيت الأبيض أن الإعانات الضخمة والإعفاءات الضريبية المقدمة للسيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة المصنوعة في الولايات المتحدة "شديدة العدائية".

وتبلغ قيمة الإجراءات الواردة في قانون الحد من التضخم الذي اقترحه بايدن وأقر في الصيف الماضي 420 مليار دولار. وسبق أن أبدت فرنسا أملها في الحصول على إعفاءات.

وأبدى الرئيس الأمريكي الخميس استعداده لتصحيح "عيوب" في القانون، دون أن يذكر بوضوح أي استثناءات أو تنازلات.

خطاب أتى بثماره

واعتبر ماكرون أن "خطابه الصادق مع الرئيس بايدن" قد أتى بثماره.

وقال "كان من واجبي أن أقول (هذا الخطاب) باسم أوروبا، ليس فقط باسم فرنسا"، مشيرا إلى أن واشنطن لم تناقش القانون مع الاتحاد الأوروبي قبل سنّه.

وأعربت العديد من الأصوات الأوروبية عن القلق بشأن تداعيات قانون خفض التضخم الأمريكي على الصناعة الأوروبية. ومن بين القلقين المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون الذي كان قد هدد في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر "بالتوجه إلى منظمة التجارة العالمية".

وتابع ماكرون "الآن يتحدث الجميع عن الأمر، إنه أمر جيد. الهدف هو أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي (...) إعفاءات. ما حاولت إظهاره للرئيس (بايدن)، أن ذلك مفيد للولايات المتحدة الأمريكية ومفيد لنا".

ورأى أن النقاشات تتجه نحو إقرار "إعفاءات" لصالح "ما تُنتِجه" الصناعة الأوروبية "على غرار تلك التي حصلت عليها دولتان من المنطقة"، في إشارة إلى كندا والمكسيك.

امتثال تويتر للوائح الأوروبية

والتقى الرئيس الفرنسي مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك شركة تويتر بعد ظهر الجمعة في نيو أورلينز، وناقشا الجهود التي يتعين على تويتر بذلها للامتثال للوائح الأوروبية.

وقال سلسلة تغريدات على تويتر قال ماكرون إن "اتباع سياسات شفافة تجاه المستخدمين، وتعزيز الإشراف على المحتوى، وحماية حرية التعبير هي جهود يتعين على تويتر بذلها للامتثال للوائح الأوروبية".

J'en parle ici, sur Twitter, car c'est de cela qu'il s'agit. Cet après-midi, j'ai rencontré @elonmusk et nous avons eu une discussion claire et sincère : — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 3, 2022

وكان المفوض الأوروبي تييري بروتون قد حذر ماسك الأربعاء من أن تويتر بحاجة إلى تعزيز الإجراءات لحماية المستخدمين من خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والمحتويات الضارة الأخرى، لتجنب انتهاك القواعد الأوروبية الجديدة التي تهدد عمالقة التكنولوجيا بغرامات كبيرة أو حتى الحظر.

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