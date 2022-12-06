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اعتداء نيس 2016: بدء محاكمة متهمين مقربين من منفذ الهجوم وترقب لتقديم طلبات الادعاء العام

01:24 بدء محاكمة المتهمين في هجوم نيس 2016. © صورة من شاشة فرانس 24

بعد ثلاثة أشهر من بدء محاكمة المتهمين في اعتداء نيس 2016، تشرع المحكمة الخاصة بباريس الثلاثاء في النظر في مسؤولية عناصر مقربة من منفذ الهجوم الذي قتل على يد الشرطة وهو يقود شاحنته بعد عملية الدهس التي أودت بحياة 86 شخصا. وأكد موفد فرانس24 عبد الله ملكاوي أن المحاكمة تتعلق بـ8 أشخاص أحدهم يحاكم غيابيا. ومن المقرر أن يعلن محامو الادعاء عن العقوبة التي يرونها الأمثل ضد المتهمين ومن المرجح أن تترواح طلبات الادعاء العام بين السجن 5 سنوات إلى السجن المؤبد.