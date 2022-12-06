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بعد 12 عاما على اكتشاف رسائلها... تدشين لوحة تذكارية تكريما للطفلة اليهودية لويز بيكوفسكي وعائلتها

02:17 وضع لوحة تذكارية لعائلة الطفلة اليهودية لويز بيكوفسكي في ضاحية بولوني-بيانكور الباريسية. © حقوق الصورة محفوظة

أحيت ضاحية بولوني-بيانكور مراسم تكريم للطفلة اليهودية لويز بيكوفسكي التي تم اعتقالها مع أفراد عائلتها سنة 1944 ثم نقلوا إلى أكبر معتقل خصصه النازيون لليهود في أوشفيتز ببولندا حيث تعرضوا جميعا للإبادة. وقال موفد فرانس24 إلى الضاحية الباريسية طارق القاعي إن هذه المراسم شهدت كشف الستار عن لوحة تذكارية تحمل أسماء أفراد عائلة بيكوفسكي. وقد جرت المراسم بحضور مرجعيات دينية يهودية ومسؤولين رسميين وبعض الطلاب من ثانوية "جان دو لا فونتين" التي درست فيها لويز.