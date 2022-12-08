السلطات الفرنسية تصدر قرارا بمنع داعية يمني من دخول أراضيها

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وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان يتحدث إلى الصحافة بعد اجتماع مع النقابات العمالية، أجاكسيو 16 آذار/ مارس 2022

ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية الأربعاء أن وزير الداخلية جيرالد دارمانان أصدر قرارا بمنع داعية يمني سلفي من زيارة فرنسا ليحضر مؤتمرا في المسجد الكبير في شيلي مازاران بضواحي باريس. وبررت الوزارة هذا القرار بـ "تصريحات نسبت إلى هذا الداعية السلفي أو على الأقل أحاديث (نبوية) يستخدمها لدعم خطبه"، مشيرة إلى أنه قال إن اليهود والمسيحيين "مفسدون".

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قالت وزارة الداخلية الفرنسية الأربعاء إن الوزير جيرالد دارمانان أصدر قرارا إداريا يقضي بمنع داعية يمني سلفي من دخول الأراضي الفرنسية. وكان يفترض أن يلقي الداعية عرفات بن حسن المحمدي الجمعة والسبت والأحد خطبًا في مسجد شيلي مازاران، في إطار جولة أوروبية قادته إلى روتردام الهولندية وكولونيا الألمانية ومولنبيك البلجيكية.

وأشارت الوزارة، مبررة هذا القرار، إلى "تصريحات نسبت إلى هذا الداعية السلفي أو على الأقل أحاديث (نبوية) يستخدمها لدعم خطبه"، وقوله إن اليهود والمسيحيين "مفسدون".

مضيفة أنه "يستشهد بأحاديث تنص على أن الرجل يجب أن يغمض عينيه عندما يلتقي بامرأة، وأن مصدر كل شر يأتي من النساء"، ويستشهد بأحاديث توصي بـ "عقاب بدني لمن يعصون التعاليم الدينية بشأن اللصوص".

وتابعت الوزارة في بيانها أنه يدعو أيضا "المسلمين إلى مغادرة البلاد غير الإسلامية حتى يتمكنوا من احترام تعاليم دينهم" و"عدم مشاركة أي شيء مع غير المسلمين".

كما أوضحت الوزارة إن هذه التصريحات "التي صدرت في 2020" تشكل " بصفة واضحة تشجيعا على الانفصالية وانغلاق المجتمع".

وأفادت الوزارة لوكالة الأنباء الفرنسية إن مجلس بلدية شيلي مازاران "سيمنع انعقاد اللقاء خلال الساعات المقبلة".

فرانس24/أ ف ب

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