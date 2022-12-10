وزيرة الخارجية الفرنسية تؤكد أن بلادها ستبقى إلى جانب ساحل العاج في كل المجالات

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وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال رحلة إلى واشنطن، 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

إثر لقائها برئيس البلاد الحسن واتارا، شددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الجمعة، على أن بلادها ستبقى إلى جانب ساحل العاج "في كل المجالات" بما في ذلك الأمن. والتقت كولونا بنظيرتها العاجية كانديا كامارا التي نددت بـ"رغبة الإرهابيين في التوجه نحو ساحل العاج" انطلاقا من مالي وبوركينافاسو، فيما من المقرر أن تلتقي السبت بوزير الدفاع براهيما واتارا، شقيق الرئيس.

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أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الجمعة، أن بلادها ستبقى إلى جانب ساحل العاج "في كل المجالات" بما في ذلك الأمن.

وعقب لقاء جمعها بالرئيس الحسن واتارا، قالت كولونا "نكافح معا ضد الجماعات الإرهابية المسلحة والقرصنة البحرية وعدد معين من عمليات التهريب"، مضيفة "بلدانا مستعدان لمواجهة تحديات العصر".

وقبل اجتماعها بواتارا، التقت الوزيرة الفرنسية نظيرتها العاجية كانديا كامارا التي نددت بـ"رغبة الإرهابيين في التوجه نحو ساحل العاج" انطلاقا من مالي وبوركينافاسو. وقالت كامارا إن هناك "انعداما للأمن في كل مكان"، مضيفة أنه "في ما يتعلق بالأمن، استفدنا دائمًا من دعم فرنسا".

ومن المرتقب أن تلتقي الوزيرة الفرنسية السبت وزير الدفاع براهيما واتارا، شقيق الرئيس، للبحث في قضايا الدفاع الاستراتيجي. وتضم القوات الفرنسية في ساحل العاج زهاء 900 عنصر.

واعتبرت كولونا أن التحدي يتمثل في مواكبة ساحل العاج على طريق النمو لضمان الازدهار، وهو أحد الشروط لمنع وقوع الشباب في أيدي الجهاديين. وقالت "فرنسا تؤمن بإمكانات ساحل العاج. إنها مستعدة وراغبة في دعم تقدّمها".

فرانس24/ أ ف ب

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