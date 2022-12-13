المجموعة الدولية تجتمع في باريس لحشد الدعم لأوكرانيا ومساعدتها على مواجهة الشتاء

الحرب في أوكرانيا

تعقد المجموعة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، مؤتمرا لحشد الدعم لأوكرانيا وتنظيم تسليم إعانات فورية للأوكرانيين الذين يتعرضون لهجمات روسية، ومساعدتهم على تحمل الشتاء القارس والمساعدة في التحضير لإعادة الإعمار. وتتناول هذه القمة خمسة مجالات أساسية وهي الطاقة والمياه والغذاء والصحة والنقل. وبحسب الرئاسة والخارجية الفرنسية، فإن الأولوية ستكون حماية شبكة الكهرباء الأوكرانية من الانهيار، والتركيز على عمليات إصلاح البنية التحتية بعد كل ضربة روسية تستهدف المنشآت الحيوية الأوكرانية الرئيسية.

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تعقد المجموعة الدولية اجتماعا في باريس الثلاثاء لحشد الدعم مجددا لأوكرانيا مع هدف مضاعف هذه المرة هو تنظيم تقديم مساعدة فورية للشعب الأوكراني الذي يتعرض يوميا لهجمات روسية والتحضير لإعادة الإعمار.

ويعقد المؤتمر صباحا في وزارة الخارجية. وأطلق عليه اسم "متضامنون مع الشعب الأوكراني" بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.

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وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد ذكر على تويتر الأحد بعدما تحدث مع ماكرون: "قمنا بمطابقة مواقفنا قبل مؤتمر الدعم في باريس".

ويركز المتحدثون في المؤتمر على خمسة مجالات أساسية: الطاقة والمياه والغذاء والصحة والنقل لتمكين أوكرانيا من الحفاظ على تشغيل البنية التحتية الأساسية.

وقالت مصادر في الإليزيه والخارجية الفرنسية إن "الهدف المباشر هو عدم انهيار شبكة الكهرباء الأوكرانية وألا تحصل +عتمة+ لعدة أسابيع وألا تتجمد المياه في الأنابيب" لأن هذه الأخيرة ستكون حينذاك خارجة عن الخدمة "حتى الصيف".

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بعد مؤتمرات لوغانو ووارسو وبرلين في الأشهر الأخيرة، يهدف هذا الاجتماع إلى تحييد الاستراتيجية التي تنفذها روسيا منذ تشرين الأول/أكتوبر والقائمة على مهاجمة البنية التحتية المدنية للتسبب بمعاناة الأوكرانيين وإضعاف المقاومة.

ويجب أن تركز الجهود على إصلاح البنية التحتية بعد كل ضربة روسية لكي يتمكن السكان من قضاء فصل الشتاء وإبقاء معنوياتهم عالية. ومن المرتقب ان تصدر إعلانات بالأرقام من الرئيس الفرنسي.

وإلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، يتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الفيديو. وقال الإليزيه إنه سيتم تمثيل "رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء" من 47 دولة.

الصين الغائب الأكبر

وقال مصدر دبلوماسي إن الصين ستكون الغائب الأكبر عن المؤتمر. في المقابل سيحضر سفراء دول الخليج والهند كرمز للتضامن الذي يتم التعبير عنه خارج حدود أوروبا أو أميركا الشمالية.

وقالوا الجمعة إن صندوق النقد الدولي سيكون حاضرا أيضا وكذلك البنك الدولي من خلال مسؤولين إقليميين مع عدم توقع أي إعلانات جديدة منهم.

وينتهي الجزء الذي تشرف عليه الخارجية بعد الظهر بمؤتمر صحافي لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ورئيس الوزراء الأوكراني.

وستتواصل أعمال المؤتمر بعد ذلك في مركز المؤتمرات بيار منديز-فرانس في وزارة الاقتصاد وستأخذ طابع "محادثات ثنائية من أجل صمود أوكرانيا وإعادة إعمارها". والهدف هو حشد الشركات الفرنسية لإعادة الإعمار.

وتمت دعوة حوالي 500 شركة فرنسية من الشركات العملاقة في CAC 40 إلى الشركات الناشئة الرقمية لإجراء محادثات تركز هذه المرة على المرحلة الطويلة الأمد.

وبعد كلمة جديدة للرئيس الأوكراني وخطاب لماكرون بحضور رئيس الوزراء الأوكراني، تنظم طاولات مستديرة لمناقشة قطاعات البنى التحتية والتكنولوجيا والرقمنة والصحة والطاقة والغذاء الزراعي.

انكماش عميق

وأوضح قصر الإليزيه أنه بالرغم من عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وعدم وجود أي أفق لإنهاء الحرب، "طلب الأوكرانيون بحث إعادة الإعمار". وذلك لأن مناطق معينة من البلاد التي تعرضت لأضرار منذ بدء الحرب هي الآن في وضع إعادة إعمار. بالإضافة إلى ذلك، ستستغرق الورشة التي تنتظر أوكرانيا سنوات. وكلفة الحرب بالنسبة لأوكرانيا باهظة.

وقالت آنا بيرد نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى لوكالة الأنباء الفرنسية: "لقد أبلغنا في مطلع أيلول/سبتمبر أن الكلفة ستكون حوالي 350 مليار دولار لكن ذلك لا يشمل سوى الفترة الممتدة من بداية الحرب حتى 1 حزيران/يونيو".

وأضافت أن تقديرات جديدة ستنشر "في مطلع 2023" وستكون بدون شك أعلى بكثير.

وقالت المسؤولة: "مع الهجمات الأخيرة في البلاد سيكون الانكماش أقوى، ويمكن أن نتوقع أن يقترب من 40%". ولم تعط رقما بالنسبة للسنة المقبلة بسبب "عدم اليقين الكبير".

والإثنين، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز أن قادة مجموعة السبع الذين عقدوا قمة افتراضية، قرروا إقامة "منصة" لـ"تنسيق المساعدات المالية" لأوكرانيا.

فرانس 24 / أ ف ب

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