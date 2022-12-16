فرنسا: مقتل 10 أشخاص بينهم 5 أطفال في حريق اندلع بمبنى سكني قرب ليون

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حريق في مبنى بمنطقة ماس دو-تاورو في فو-إن-فيلان قرب ليون، فرنسا في في 16 ديسمبر 2022.

لقي 10 أشخاص بينهم 5 أطفال وأصيب 14 آخرون منهم أربعة في حالة حرجة إثر اندلاع حريق ليل الخميس-الجمعة بمبنى سكني قرب مدينة ليون وسط فرنسا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الجمعة. وبعد الكارثة التي تعد الأسوأ من حيث عدد الضحايا منذ سنوات، تنقل وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى عين المكان، موضحا أن التحقيقات ستكشف عن ملابسات الحريق وبأنه ناقش المستجدات مع الرئيس ماكرون.

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تسبب حريق اندلع ليل الخميس-الجمعة بمبنى سكني قرب مدينة ليون وسط فرنسا بمقتل 10 أشخاص منهم 5 أطفال، وأدى أيضا لإصابة 14 آخرين منهم أربعة في حالة حرجة، حسبما أفادت الإدارة المحلية الجمعة.

يعد هذه الحريق الأسوأ من حيث عدد الضحايا، ضمن كوارث الحرائق التي طالت مبان سكنية خلال السنوات الماضية.

Le drame survenu cette nuit à Vaulx-en-Velin touche l’ensemble des Français. Avec @OlivierKlein93, nous sommes venus présenter nos condoléances aux proches des victimes et remercier les services mobilisés. La justice a ouvert une enquête, qui fera toute la lumière sur ce drame. pic.twitter.com/Whz3ruPmWk — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 16, 2022

في السياق، صرح وزير الداخلية جيرالد درامانان للصحافيين في باريس قبل التوجه إلى مكان الكارثة، بأن 10 أشخاص قضوا بينهم 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات و15 سنة. مضيفا: "لا نعرف سبب الحريق وستتمكن التحقيقات من كشف ملابساته"، مؤكدا أنه ناقش المستجدات مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

بدورها، أكدت السلطات المحلية إخماد الحريق الذي اندلع بعيد الساعة الثالثة فجرا (02,00 ت غ) في مبنى مؤلف من سبع طبقات في بلدة فو-إن-فيلان بالضواحي الشمالية لمدينة ليون.

كما قالت سلطات الإنقاذ لوسائل الإعلام المحلية إن أربعة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في الحريق الذي بدأ في الطابق الأرضي نحو الساعة الثالثة صباحا قبل أن ينتشر في المبنى.

وأظهرت لقطات على منصات التواصل تصاعد سحابة داكنة كبيرة فوق المبنى في وقت سابق. وقال أحد الجيران لصحيفة لي بروجريه دو ليون اليومية: "أيقظني صوت الصرخات. أردنا مساعدة الناس لكن الدخان كان كثيفا جدا".

Un violent incendie s’est déclaré cette nuit à Vaulx-en-Velin. Le bilan provisoire fait froid dans le dos.

Je me suis entretenu avec @HeleneGeoffroy pour l’assurer du soutien de l’Etat.

Je me rends sur place dès ce matin pour être aux côtés des habitants, des élus et des secours. pic.twitter.com/7tVPF8t5tZ — Olivier Klein (@OlivierKlein93) December 16, 2022

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود آخرين قولهم إن امرأة ألقت بطفلها للحشود التي كانت حول البناية وتمكنوا فعلا من التقاطه وقفزت بعد ذلك من النافذة هربا من ألسنة اللهب والدخان لكنها توفيت بسبب سقوطها.

وفتح مكتب المدعي العام في ليون تحقيقا لمعرفة سبب اندلاع الحريق، وقال إنه ليس بوسعه استبعاد أي فرضية بما فيها إحراق الممتلكات. كما قال الوزير دارمانان إن الشارع الذي تقع فيه البناية شهد إتجارا في المخدرات بما في ذلك البناية نفسها التي اندلع فيها الحريق. وأضاف أن الشرطة اعتقلت تجار مخدرات في ذلك المبنى خلال الليل. وتابع: "توجد عدة تقارير تفيد بتجارة المخدرات ولكن من المبكر جدا القفز إلى الاستنتاجات".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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