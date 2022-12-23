فرنسا: مقتل شخصين في إطلاق نار بباريس وإصابة أربعة آخرين

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قتل شخصان الجمعة في إطلاق نار بباريس وأصيب أربعة آخرون على الأقل اثنان منهم بحالة خطرة. وأعلنت النيابة العامة "فتح تحقيق في جرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدد"، وأن التحقيقات "أُوكلت في الوقت الحالي إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية".

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ذكرت النيابة العامة في باريس الجمعة أن شخصين قتلا في إطلاق نار كما أصيب أربعة آخرون اثنان منهم حالتهما خطيرة.

وقالت النيابة العامة "فُتح تحقيق في جرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدد"، و"أُوكلت التحقيقات في الوقت الحالي إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية". وأضافت أنه "تم القبض على رجل عمره بين 60 و70 عاما" يجري التحقق من هويته.

وأوردت رويترز نقلا عن شبكة تلفزيون "بي إف إم" الفرنسية الجمعة أن إطلاق أعيرة نارية وقع في محيط مركز ثقافي كردي بالعاصمة الفرنسية.

الشرطة تحذر السكان من الاقتراب من المنطقة #Paris10 rue d'Enghien, intervention de police en cours. ➡️ Une personne interpellée

🔴 Évitez le secteur et laissez les services de secours intervenir pic.twitter.com/5C5wcKCCHk — Préfecture de Police (@prefpolice) December 23, 2022

وطالبت الشرطة السكان بالابتعاد عن المنطقة. وقالت شبكة التلفزيون إن الشرطة ألقت القبض على المسلح المشتبه به.

وذكر شاهد لوكالة الأنباء الفرنسية أن سبع أو ثماني طلقات نارية أطلقت محدثة حالة من الفوضى في الشارع.

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

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