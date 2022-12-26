قاضي التحقيق يوجه تهم القتل ومحاولة القتل على أساس عنصري للمشتبه به في تنفيذ هجوم باريس

أفاد مصدر قضائي أن قاضي التحقيق وجه الإثنين تهم القتل ومحاولة القتل على أساس العرق أو الإثنية أو البلد أو الدين للمشتبه به في قتل ثلاثة أكراد بالرصاص الجمعة في الدائرة العاشرة وسط العاصمة الفرنسية باريس. يذكر أن عدم الإبقاء على فرضية الهجوم الإرهابي منذ البداية، أثار مشاعر الغضب والاستنكار في صفوف الأكراد المقيمين في فرنسا الذين نظموا مسيرات السبت تكريما للضحايا تخللتها أحيانا أعمال عنف وتخريب، في كل من باريس ومرسيليا وبوردو.

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أصدر قاضي التحقيق الإثنين لائحة اتهام بحق المشتبه به في قتل ثلاثة أكراد وإصابة ثلاثة آخرين الجمعة، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وحسب المصدر، فإن قاضي التحقيق وجه إلى المشتبه به، وهو سائق قطار متقاعد يحمل الجنسية الفرنسية ويبلغ من العمر 69 عاما، تهم القتل ومحاولة القتل على أساس العرق أو الإثنية أو البلد أو الدين، فضلا عن اتهامه بالحصول على أسلحة وحيازتها من دون رخصة.

وبعيد إلقاء القبض على المشتبه في إطلاقه النار، قال للشرطة إنه فعل ذلك لأنه "عنصري". من جهتها كشفت المدعية العامة في باريس لوري بيتشو في بيان أنه أثناء احتجازه لدى الشرطة اعترف بأنه يكن "كراهية للأجانب أصبحت حالة مرضية" منذ تعرض منزله للسطو عام 2016.

كما وصف المشتبه به نفسه بأنه "مكتئب" و"يميل إلى الانتحار"، وقال "لكن قبل الإقدام على الانتحار، كنت أرغب دائما في قتل مهاجرين، أجانب، منذ هذا السطو".

فرانس24/ أ ف ب

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