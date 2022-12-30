بعد هجوم استهدفهم بباريس... فرنسا تحث تركيا على التمييز بين الأكراد وحزب العمال الكردستاني

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المدعية العامة في باريس لوري بيتشو في مكان إطلاق النار على مركز ثقافي كردي في شارع دينغين في الدائرة العاشرة، في باريس في 23 كانون الأول/ديسمبر 2022.

طالبت وزيرة الخارجية الفرنسية الخميس أنقرة بالتمييز بين حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، والأكراد، وذلك في اتصال مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو. ويأتي هذا الاتصال بعد أسبوع من إطلاق نار في باريس، نفذه رجل فرنسي يبلغ 69 عاما أقر بأنه "عنصري"، وأودى بحياة ثلاثة من الأكراد.

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حثت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنقرة على التمييز بين حزب العمال الكردستاني، والأكراد.

وأجرت كولونا اتصالا هاتفيا الخميس مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو، بعد أسبوع من حادثة إطلاق نار في باريس نفذها رجل فرنسي يبلغ 69 عاما أقر بأنه "عنصري"، أدت إلى مقتل ثلاثة من الأكراد.

وذكر بيان للخارجية الفرنسية أن كولونا "أشارت إلى ضرورة التمييز بين حزب العمال الكردستاني المدرج على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، والحركات الكردية الأخرى غير العنيفة" مؤكدة "تمسك فرنسا بحرية الصحافة وحرية التعبير".

كما شددت الوزيرة الفرنسية على "الطابع المشين" لهجوم 23 كانون الأول/ديسمبر.

وطمأنت نظيرها إلى أنه "تم اتخاذ تدابير إضافية لضمان أمن أماكن تجمع الجالية الكردية" و"تعزيز حماية الوجود الدبلوماسي التركي في كافة أنحاء الأراضي الفرنسية".

ولم يتم الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بالإجراءات التي أعلنها وزير الداخلية جيرالد دارمانان في وقت سابق.

وخلال هذا الاتصال، ندد جاويش أوغلو بالـ"الدعاية السوداء" التي أطلقتها الأوساط المرتبطة بحزب العمال الكردستاني وبمنظمات كردية تركية أخرى، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية في أنقرة.

كما ندد بـ"ظهور سياسيين فرنسيين أمام صور الإرهابيين وخرق من التنظيم الإرهابي" (حزب العمال الكردستاني)، معتبرا أنه "لا يجب السماح بمثل هذه الأنشطة الدعائية".

وتدهورت علاقات تركيا مع فرنسا بسبب مواقفهما المتعارضة بشأن النزاع في سوريا ومجموعة من الملفات الإقليمية الأخرى.

فرانس24/ أ ف ب

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