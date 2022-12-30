كوفيد-19: فرنسا تفرض اختبارات سلبية على المسافرين القادمين من الصين

أمراض وأوبئة

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إمرأة صينية تجري اختبار Covid-19 في شنغهاي في 22 ديسمبر 2022.

أعلنت الحكومة الفرنسية مساء الجمعة، أنه سيتعين على المسافرين القادمين من الصين إلى أراضيها، تقديم اختبار فحص كوفيد-19 سلبي قبل صعودهم على متن الطائرة. هذا، وسيتم إجراء اختبارات أخرى عشوائية عند الوصول إلى المطارات الفرنسية.

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قالت الحكومة الفرنسية في بيان مساء الجمعة، إنها ستلزم المسافرين القادمين من الصين بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل أقل من 48 ساعة من السفر.

هذا، وسيكون الاختبار إلزاميا للرحلات الجوية المباشرة وغير المباشرة من الصين، كما سيتعين على المسافرين على متن الطائرات القادمة من الصين وضع الكمامات أيضا.

ووفق هذا البيان سيتم تحديد موعد لتطبيق هذه الإجراءات خلال نهاية الأسبوع، ونشر مرسوم حكومي "وإبلاغ المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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