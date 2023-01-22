بدعوة من منظمات شبابية وحزب فرنسا الأبية... مظاهرات في باريس رفضا لمشروع إصلاح نظام التقاعد

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آلاف الفرنسيين في الشوارع رفضا لتعديل نظام التقاعد، 21 يناير/كانون الثاني2023.

بدعوة من منظمات شبابية وحزب فرنسا الأبية، خرج آلاف الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس السبت في مظاهرات تنديدا بمشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يضم بند رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64. يأتي هذا الاختبار السياسي لماكرون، في سياق اقتصادي واجتماعي متوتر، إذ يعاني الفرنسيون تضخما بلغ معدله 5,2 بالمئة في العام 2022.

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في إشارة أخرى تعكس الرفض الكبير لرفع سن التقاعد، احتج آلاف الأشخاص في باريس السبت ضد مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لتعديل نظام التقاعد الذي سيعرض الإثنين أمام مجلس الوزراء، تفاعلا مع دعوة منظمات شبابية وحزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي.

وشارك في المظاهرة شباب وشابات من مختلف الفئات العمرية، جابوا الشارع الرابط بين ساحتي الباستيل والأمة، مرددين شعارات مثل "مقاومة!"، و"نحن هنا حتى لو أن ماكرون لا يريد ذلك".

ولم تشهد المظاهرة حشودا بقدر مظاهرة الخميس التي تراوح عدد المشاركين فيها بين مليون ومليوني متظاهر في كل أنحاء فرنسا، وفقاً لتقديرات الشرطة والاتحاد العام للعمل.

وقدر المنظمون بأن عدد المشاركين السبت بلغ حوالي 150 ألفا، في حين أفادت مصادر أخرى بأرقام متدنية إلى حد بعيد، وقدر مصدر في الشرطة عدد المشاركين بـ 12 ألفا، وتحدثت مجموعة من وسائل الإعلام عن 14 ألفا.

وشاركت كل من شارلوت لامورليت وهي مخرجة تبلغ 30 عاما، وكلوي كيسكيبور وهي ممثلة تبلغ 29 عاما في الاحتجاج، وقالتا: "إن التحرك في بداياته، ويجب أن نرسل إشارة قوية ونشجع آخرين على القدوم".

وقالت المتظاهرة زوي لوريو-شوفالييه: "نريد إفشال المشروع، نريد أن نقول إننا لن نكون الجيل الذي سيضحى به".

وتوجه زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلنشون الذي شارك بالمظاهرة إلى إيمانويل ماكرون قائلا :"اللعنة عليك لرغبتك بتحويل كل وجودنا إلى سلع".

ويواجه المشروع الإصلاحي، وفي مقدمه بند رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما، اعتراضا من جبهة نقابية موحدة، بالإضافة إلى سخط كبير وسط الرأي العام وفق الاستطلاعات.

واختارت الحكومة الفرنسية أن تمدد سنوات العمل لمواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان. وتدافع عن مشروعها عبر تقديمه على أنه "حامل للتقدّم الاجتماعي" خصوصاً من خلال رفع مستوى المعاشات التقاعدية المنخفضة.

فرانس24 / أ ف ب

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